Mundo

Irán da por finalizado el pacto nuclear de 2015 por expiración

Irán firmó un acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en 2015, donde se comprometió a limitar su programa nuclear a fines civiles, a cambio del levantamiento de sanciones contra su economía.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Foto: X @araghchi

Este sábado, el Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que este país ya no estaría sujeto a limitaciones sobre su programa nuclear por la expiración del acuerdo nuclear de 2015, el cual finalizaría hoy.

La institución, de acuerdo a DW, comunicó que “todas las disposiciones, (del acuerdo) incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas”.

Sin embargo, expresó que Irán “sigue firmemente comprometido con la diplomacia”.

Cabe recordar que en septiembre de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un proyecto de resolución para el levantamiento permanente de las sanciones impuestas a Irán antes del acuerdo nuclear de 2015.

En la misma línea, el 2015 Irán firmó un acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en el cual se comprometió a limitar su programa nuclear a fines civiles, a cambio del levantamiento de sanciones contra su economía.

Según DW, la fecha de expiración del acuerdo se fijó entonces para el 18 de octubre de 2025, 10 años después de la ratificación del texto por la ONU.

