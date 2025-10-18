SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a hombre por generar daños en un centro asistencial de La Pintana: trabajadores dicen que efectuó disparos

El hombre de 33 años habría golpeado con una piedra los ventanales del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) El Castillo de La Pintana tras no ser atendido.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: Referencial/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Este viernes un hombre fue detenido tras generar diversos daños en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) El Castillo de La Pintana, Región Metropolitana.

Se trata de una persona chilena de 33 años, con antecedentes penales previos, quien habría dañado la infraestructura del centro asistencial por la larga espera de la consulta.

El mayor de carabineros y Jefe Operativo de la 41 Comisaría, Jorge Fernando Valle, explicó que “el hecho ocurrió a las 11.00 de la mañana del día de ayer, donde un sujeto que estaba esperando ser atendido, se ofuscó y empezó a generar alteración dentro del centro asistencial. Efectuó diversos daños con una piedra a ventanales de la infraestructura del centro asistencial”.

“Se logró la detención de este sujeto a las 23.00 horas de ayer. Se informó esto al Ministerio Público y fue puesto a disposición de tribunales. Su control de detención será ahora, en horas de la mañana", sumó.

Sobre los delitos que enfrenta este sujeto, Valle comentó que “son delitos de daño, principalmente, y también tiene antecedentes precios penales por otros delitos del ley. 20.000 y también asociado a violencia intrafamiliar”.

Sumó que “se encontró evidencia de objetos contundentes y también parte de las declaraciones que se acogieron en el momento indican que hubo presencia o escucharon disparos, lo que es parte obviamente del proceso investigativo y también hay que levantar de acuerdo a la evidencia y declaraciones que otorgaron los denunciantes".

Consultado sobre si habrían personas lesionadas, el carabinero respondió que “no, solamente hay daños que fue por el motivo que fue obviamente detenido y pasado a control de detención”.

Por su lado, un profesional del centro asistencial explicó en CHV que “el paciente solicita una curación pero tenía indicación de atención en el Centro de Referencia de Salud (CRS) del hospital”.

“En virtud de eso, se le explica al paciente que debe acudir a la entidad correspondiente pero eso genera un conflicto interno de él hacia los funcionarios. Empieza con agresiones verbales en el servicio de urgencia SAR. Luego de eso se dirige a la unidad de apoyo clínico, donde solicita lo mismo, una atención inmediata”, explicó.

Además, comentó que el sujeto disparó en el centro asistencial: “Cuando se le explica que no es posible y en virtud de eso él sale del dispositivo y realiza tres a cinco disparos hacia el recinto, por lo que genera una inseguridad en los funcionarios”.

“Nosotros como Red de Salud Municipal de La Pintana activamos todos los protocolos internos para poder en el fondo otorgar seguridad a nuestros funcionarios y a nuestros compañeros de trabajo”, detalló.

Concluyó que “vamos a llegar a las últimas consecuencias y dentro de esto es la querella que va a realizar tanto el Departamento de Salud con el municipio y nuestra alcaldesa Claudia Pizarro”.

