SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El “encuentro nacional por la infancia” que prepara Kast Adriasola junto a los diputados republicanos

    Al evento, en que se pretende analizar el panorama actual de la niñez, fue invitada la primera dama, María Pía Adriasola, aunque su asistencia se mantiene en evaluación.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este viernes, a las 8:00 horas, las puertas de la sede de Santiago del Congreso Nacional se abrirán para recibir a los asistentes del “Encuentro nacional por la infancia”, que se desarrollará en el salón de honor del recinto.

    El evento, que empezará a las 9:30 horas, es organizado por los diputados republicanos José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Stephan Schubert y Valentina Becerra, además de las fundaciones Movimiento Acogida, Alas de Refugio y Proyecto Alma.

    En el formulario de inscripción se describe el evento como un espacio “generado para analizar el panorama actual de la niñez a través de expertos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de nuestro país”.

    De acuerdo a quienes han conocido la organización, se espera contar con la presencia de la primera dama, María Pía Adriasola, y del subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez. Desde el entorno de la abogada detallan que su asistencia aún está en evaluación. En caso de ir, se contempla que haga un saludo a los invitados y que luego escuche a los expositores.

    El diputado Kast, hijo de Adriasola y del Presidente José Antonio Kast, ha sido uno de los principales voceros del evento. “No podemos darnos el lujo de ignorar las necesidades de nuestros niños. Como diputado, estoy comprometido con impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo y su seguridad. El encuentro nacional por la infancia es un paso crucial en esa dirección. Los invito a ser parte de este diálogo fundamental (…). Es hora de trabajar y accionar por una infancia feliz”, dijo el parlamentario en un vídeo publicado en sus redes sociales.

    En esto, los diputados republicanos están en sintonía con el gobierno de José Antonio Kast, que mantiene como sello identitario la relevancia de la familia como eje central de su proyecto y de la política pública.

    De eso dio cuenta el propio diputado Kast la semana pasada, en conversación con Radio Agricultura. “Cuando tienes grupos que aportillan todo el rato de que la maternidad es un cacho, que los hijos son un problema, que son una carga, y no verlos como una gran responsabilidad y un gran regalo, es un problema. Ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo esa contracultura. Desde el gobierno se está haciendo una gran labor en eso. No solamente en volver a generar condiciones materiales habilitantes, sino en volver a darle ese sentido profundo al valor de la familias”, dijo el parlamentario.

    Por su parte, el diputado Lorca, otro de los organizaciones, planteó que el encuentro constituye una “señal de preocupación, de compromiso y, sobre todo, de importancia. Nos invita a volver a poner a los niños en el primer lugar, para que lo que hoy aparece como un eslogan se convierta en una realidad”.

    “La crisis de natalidad, la grave vulneración de sus derechos fundamentales, el deterioro de la familia, y la falta de políticas públicas centradas en esta, han dejado a miles de niños desamparados. Como Estado, no podemos quedarnos impávidos. Hagámonos cargo”, agregó el diputado.

    Más sobre:PolíticaIntanciaLa Tercera PMKast AdriasolaPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Gobierno posterga hasta marzo de 2027 el traspaso de Conaf al SBAP en medio de presiones levantadas por guardaparques

    Madre recurre al TC para forzar acusación penal de expareja por muerte de su hijo en accidente de tránsito en Chicureo

    No se aplicó Ley Nain-Retamal: Corte confirma condena de 7 años de cárcel para capitán de Carabineros en caso por el 18-O

    Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

    Ministro Arrau defiende Registro Único de Vándalos e Incivilidades ante críticas por listado de ílicitos incluidos

    Lo más leído

    1.
    Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

    Kast remueve a subsecretaria de la Mujer y ratifican a subsecretaria subrogante de Ciencias

    2.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    3.
    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    4.
    Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

    Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

    5.
    Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

    Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

    6.
    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Gobierno posterga hasta marzo de 2027 el traspaso de Conaf al SBAP en medio de presiones levantadas por guardaparques

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped

    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten

    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica
    Cultura y entretención

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar