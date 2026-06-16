El “encuentro nacional por la infancia” que prepara Kast Adriasola junto a los diputados republicanos

Este viernes, a las 8:00 horas, las puertas de la sede de Santiago del Congreso Nacional se abrirán para recibir a los asistentes del “Encuentro nacional por la infancia”, que se desarrollará en el salón de honor del recinto.

El evento, que empezará a las 9:30 horas, es organizado por los diputados republicanos José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Stephan Schubert y Valentina Becerra, además de las fundaciones Movimiento Acogida, Alas de Refugio y Proyecto Alma.

En el formulario de inscripción se describe el evento como un espacio “generado para analizar el panorama actual de la niñez a través de expertos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de nuestro país”.

De acuerdo a quienes han conocido la organización, se espera contar con la presencia de la primera dama, María Pía Adriasola, y del subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez. Desde el entorno de la abogada detallan que su asistencia aún está en evaluación. En caso de ir, se contempla que haga un saludo a los invitados y que luego escuche a los expositores.

El diputado Kast, hijo de Adriasola y del Presidente José Antonio Kast, ha sido uno de los principales voceros del evento. “No podemos darnos el lujo de ignorar las necesidades de nuestros niños. Como diputado, estoy comprometido con impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo y su seguridad. El encuentro nacional por la infancia es un paso crucial en esa dirección. Los invito a ser parte de este diálogo fundamental (…). Es hora de trabajar y accionar por una infancia feliz”, dijo el parlamentario en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En esto, los diputados republicanos están en sintonía con el gobierno de José Antonio Kast, que mantiene como sello identitario la relevancia de la familia como eje central de su proyecto y de la política pública.

De eso dio cuenta el propio diputado Kast la semana pasada, en conversación con Radio Agricultura. “Cuando tienes grupos que aportillan todo el rato de que la maternidad es un cacho, que los hijos son un problema, que son una carga, y no verlos como una gran responsabilidad y un gran regalo, es un problema. Ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo esa contracultura. Desde el gobierno se está haciendo una gran labor en eso. No solamente en volver a generar condiciones materiales habilitantes, sino en volver a darle ese sentido profundo al valor de la familias”, dijo el parlamentario.

Por su parte, el diputado Lorca, otro de los organizaciones, planteó que el encuentro constituye una “señal de preocupación, de compromiso y, sobre todo, de importancia. Nos invita a volver a poner a los niños en el primer lugar, para que lo que hoy aparece como un eslogan se convierta en una realidad”.

“La crisis de natalidad, la grave vulneración de sus derechos fundamentales, el deterioro de la familia, y la falta de políticas públicas centradas en esta, han dejado a miles de niños desamparados. Como Estado, no podemos quedarnos impávidos. Hagámonos cargo”, agregó el diputado.