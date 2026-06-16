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    Histórico: Rodrigo Rojas escala al número uno del ranking mundial de karate

    El chileno se transforma en el primer clasificado del escalafón planetario de su disciplina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Histórico: Rodrigo Rojas se transforma en el número 1 del ranking mundial de karate. Foto: @indchile

    Rodrigo Rojas sigue haciendo historia. El karateca chileno escala al primer lugar del ranking de la disciplina. Figura en la cima de la categoría +84 kilos. El nacional alcanza 5205.00 puntos, con lo que desplazó al italiano Matteo Avanzini (5085.00) y al egipcio Taha Tarek Mahmoud (4230.00).

    “El sueño ya no es sueño. Aún no me lo creo. Que se sepa que ese país largo de la esquina del mundo está para cosas grandes”, señaló Rojas en sus redes sociales. “Por primera vez en la historia del número uno del ranking mundial de karate. Y vendrán más compatriotas también”, añadió.

    El karateca vive a los 36 años uno de los mejores momentos de su carrera. “El éxito en mi carrera fue bastante tardío. Entreno desde los nueve años y recién a los 25 pude ganar un Panamericano. Siempre me he enfocado en el día a día, en disfrutar el tatami. Hoy me proyecto tranquilamente un par de años más en el alto rendimiento. Estoy apasionado, comprometido y disfrutándolo, con mucha hambre de seguir ganando para Chile”, señaló a El Deportivo a comienzos de temporada.

    “Los momentos lindos han sido abundantes. Tengo cinco títulos panamericanos, incluida la medalla Santiago 2023. Una final de Premier League en Irlanda en 2023 antes de la lesión. Todo es una escalada de aprendizaje. Esto no es un antes y un después, es la continuidad del camino. No cambia quién soy ni dónde estoy. Seguimos trabajando humildemente para ojalá seguir dándole títulos a Chile”, complementaba.

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