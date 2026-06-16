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    Gobierno posterga hasta marzo de 2027 el traspaso de Conaf al SBAP en medio de presiones levantadas por guardaparques

    La decisión deja sin efecto el plazo original del 1 de agosto para transferir la administración de parques nacionales y reservas desde CONAF al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El gobierno detectó brechas operativas, problemas presupuestarios y deficiencias institucionales, mientras los guardaparques mantienen su estado de alerta a la espera de garantías laborales.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Guardaparques en Parque La Campana. Foto: Conaf.

    Lo que hasta hace pocas horas aparecía como una cuenta regresiva hacia el 1 de agosto terminó transformándose en un giro para la nueva institucionalidad ambiental. El gobierno resolvió postergar por siete meses el traspaso de la administración de las áreas silvestres protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), fijando ahora marzo de 2027 como la nueva fecha para concretar el proceso.

    La decisión fue comunicada este martes a los representantes de los guardaparques, quienes durante los últimos días habían elevado el tono de sus advertencias y mantenían a sus bases en estado de alerta ante la incertidumbre sobre las condiciones laborales y operativas del cambio institucional.

    La medida, sin embargo, no solo busca descomprimir el conflicto laboral. También, según declararon de ambas instituciones, responde a una revisión interna realizada por las actuales autoridades del SBAP y de CONAF, que concluyó que no existen las condiciones necesarias para ejecutar el traspaso en los plazos originalmente definidos.

    “Las áreas protegidas, los parques nacionales, son parte de la identidad de nuestro país, constituyen un motor clave para el turismo y son el pilar fundamental para resguardar nuestro patrimonio natural”, señaló el director del SBAP, Tomás Saratscheff. Según explicó, tras un análisis detallado se detectaron “procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y de diseño institucional”, elementos que, a juicio de la autoridad, comprometían la operación futura del sistema.

    Guardaparques de Conaf. Imagen referencial.

    Las observaciones son de tal magnitud que el servicio resolvió instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades. La decisión ya fue informada a la Contraloría General de la República.

    En una declaración conjunta, el SBAP y CONAF afirmaron que las dificultades identificadas se originaron durante la etapa de planificación y ejecución desarrollada por la administración anterior. Según ambas instituciones, los antecedentes revisados llevaron a concluir que “no están dadas las condiciones adecuadas para concretar este proceso de manera seria y responsable” en las fechas que habían sido establecidas previamente.

    El diagnóstico apunta a problemas tanto de diseño institucional como de implementación territorial. Entre ellos, la existencia de procedimientos pendientes, brechas en las estructuras regionales, deficiencias presupuestarias y aspectos operativos aún no resueltos para garantizar la continuidad de la administración de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales actualmente gestionados por CONAF.

    El director del SBAP agregó que el nuevo cronograma permitirá desplegar operativos regionales, crear una dirección dedicada exclusivamente al proceso de traspaso y reforzar el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

    La definición representa una señal relevante para los cerca de 500 funcionarios que deberán ser transferidos desde CONAF al SBAP, entre ellos los aproximadamente 380 socios del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas.

    Hasta la semana pasada, la organización había advertido que, de no obtener respuestas concretas sobre derechos laborales, reglamentos pendientes y condiciones de implementación, iniciaría movilizaciones a nivel nacional.

    Tras participar en una reunión con autoridades de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, además de representantes de CONAF y del SBAP, el primer director del Sindicato Nacional de Guardaparques y trabajadores del SNASPE, Moisés Grimber, reconoció que el cambio de fecha ayuda a aliviar la tensión, aunque aseguró que las demandas de los trabajadores siguen vigentes. “Vamos a mantenernos en alerta hasta que no se respondan los puntos del petitorio que hemos hecho”, aclaró.

    Estado de alerta

    Según relató, en la reunión participaron los subsecretarios de Agricultura y Medio Ambiente, el director del SBAP y la directora ejecutiva de CONAF. Si bien no se adoptaron compromisos específicos respecto de las demandas laborales planteadas por los trabajadores, las autoridades comprometieron la elaboración de un plan de implementación que abarcará desde junio de este año hasta marzo de 2027.

    Entre las principales inquietudes planteadas por los guardaparques figura la mantención de las condiciones laborales vigentes en CONAF, particularmente aquellas contenidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), además de la necesidad de contar con reglas claras sobre evaluación de desempeño, ingreso al nuevo servicio y funcionamiento administrativo de las direcciones regionales.

    De acuerdo con el dirigente sindical, los trabajadores solicitaron que los compromisos adquiridos durante la reunión sean formalizados por escrito. “Les pedimos que estos compromisos queden establecidos en un documento. Ellos dijeron que lo iban a revisar y que en las próximas semanas podríamos firmar un acuerdo”, sostuvo.

    El cronograma anunciado por el gobierno contempla además el despliegue de equipos regionales para identificar necesidades urgentes, la creación de una dirección operativa dedicada exclusivamente al proceso de traspaso y una instancia de trabajo conjunto entre CONAF, el SBAP y los representantes de los trabajadores para abordar los aspectos pendientes antes de marzo de 2027.

    Más sobre:ConafSBAPGuardaparquesMovilizacionesTomás SaratscheffAída Baldini

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