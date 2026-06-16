Un triunfo en conjunto: Taylor Swift y Toy Story unidos jamás serán vencidos

I Knew It, I Knew You, la nueva canción de la estrella Taylor Swift para la banda sonora de la película Toy Story 5, debuta en el número 1 del Billboard Hot 100.

La canción, escrita y producida por Swift y su clásico colaborador Jack Antonoff, ya estaba disponible en las plataformas digitales desde el 5 de junio. En el sitio web de la cantante se puede adquirir un CD que incluyen el nuevo sencillo tal como aparece en la película, una versión acústica y una versión en piano, grabadas especialmente para la ocasión.

Cuando la artista fue contactada por Pixar, se le encargó una canción inspirada en la historia de Jessie, la muñeca vaquera de la franquicia. Pero en vez de ahondar en una historia de juguetes Swift optó por escribir sobre el momento exacto en que dos personas se reencuentran después de años separadas, dándose cuenta al instante de que su vínculo nunca desapareció del todo.

En sus redes sociales, Swift dijo que siempre había soñado con escribir para los personajes de Toy Story, recordando haber visto la película original a los cinco años y haberse enamorado de ese mundo.

“Es increíble lo significativo que ha sido contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable”, dijo Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5.

La canción además supone el reencuentro de Swift con sus raíces más vinculadas al country; en el tema hay una figura de armónica que se repite, un bajo marchante, guitarras acústicas, además de arreglos de saxofón y teclados. Por su lado, Antonoff se encargó de tocar batería, banjo, guitarra, la celesta, mandolina, mellotron y la armónica.

I Knew It, I Knew You, es el decimoquinto número 1 en la carrera de Swift. Además le permite romper el empate con Drake y Rihanna para reclamar la posesión en solitario del tercer mayor número de números 1 en la historia del Hot 100, solo por detrás de The Beatles (20) y Mariah Carey (19).

Swift sorprendió asistiendo al estreno mundial de Toy Story 5 en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles el 10 de junio de 2026, donde sorprendió al público después de la proyección con la primera interpretación en vivo de I Knew It, I Knew You.

Luego invitó a Randy Newman, el señero compositor de la banda sonora original. Juntos, hicieron al piano una interpretación de la clásica canción You’ve Got a Friend in Me, de la película original.

Toy Story 5 se estrena en Chile el 18 de junio.

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