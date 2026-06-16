Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped

Alejandro Tabilo (31º) tuvo un amargo debut en la gira de césped. El tenista nacional quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s tras perder ante el australiano Rinky Hijikata (104º) por 6-2 y 6-4.

El zurdo venía de caer en los octavos de final de Roland Garros ante el francés Felix Auger-Aliassime hace un par de semanas y desde ahí no había actividad. Y eso se notó en la adaptación al pasto londinense.

En el primer set, Tabilo tuvo problemas con su servicio y la rapidez para moverse de su rival, quien quebró en el quinto y en el séptimo juego para ganar de manera contundente el parcial.

La segunda manga también tuvo una tónica similar a la del primero. El chileno nunca pudo inquietar con la devolución al extremo de que se generó apenas un punto de quiebre en todo el encuentro y además solo ganó el 29% de los puntos con su segundo servicio.

Con esos números, la victoria del oceánico de ascendencia japonesa parecía cosa de tiempo. Un quiebre en el quinto game le bastó para asegurar el camino a la victoria y dejar en el camino al nacido en Toronto, quien dejó ir una buena posibilidad de meterse nuevamente en el top 30.

El próximo paso de la Alejandro Tabilo será disputar el ATP 250 de Mallorca, certamen que ya ganó en 2024. Será la estación previa a Wimbledon, donde hasta ahora es el único chileno en el cuadro principal.

Guarachi cae en Nottingham

En su tercer torneo tras su regreso a las pistas, Alexa Guarachi se estrenó en el cuadro de dobles del WTA de Nottingham junto a la polaca Alicja Rosolska. Sin embargo, el binomio no pudo celebrar, pues sufrió una dura derrota por 6-0 y 6-2 ante la checa Marie Bouzkova y la rusa Aleksandra Panova.

Desde que retornó a las pistas después de convertirse en madre, la chilena solo ha ganado un encuentro, en el WTA de Austin, donde cayó en cuartos de final. Luego sumó derrotas en el estreno en Charleston y la mencionada caída de este martes.