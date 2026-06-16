SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped

    El chileno tuvo una opaca actuación en el césped londinense y fue eliminado rápidamente en su debut ante el 104 del mundo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo se despidió en su estreno en el ATP de Queen's. Foto: FFT.

    Alejandro Tabilo (31º) tuvo un amargo debut en la gira de césped. El tenista nacional quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s tras perder ante el australiano Rinky Hijikata (104º) por 6-2 y 6-4.

    El zurdo venía de caer en los octavos de final de Roland Garros ante el francés Felix Auger-Aliassime hace un par de semanas y desde ahí no había actividad. Y eso se notó en la adaptación al pasto londinense.

    En el primer set, Tabilo tuvo problemas con su servicio y la rapidez para moverse de su rival, quien quebró en el quinto y en el séptimo juego para ganar de manera contundente el parcial.

    La segunda manga también tuvo una tónica similar a la del primero. El chileno nunca pudo inquietar con la devolución al extremo de que se generó apenas un punto de quiebre en todo el encuentro y además solo ganó el 29% de los puntos con su segundo servicio.

    Con esos números, la victoria del oceánico de ascendencia japonesa parecía cosa de tiempo. Un quiebre en el quinto game le bastó para asegurar el camino a la victoria y dejar en el camino al nacido en Toronto, quien dejó ir una buena posibilidad de meterse nuevamente en el top 30.

    El próximo paso de la Alejandro Tabilo será disputar el ATP 250 de Mallorca, certamen que ya ganó en 2024. Será la estación previa a Wimbledon, donde hasta ahora es el único chileno en el cuadro principal.

    Guarachi cae en Nottingham

    En su tercer torneo tras su regreso a las pistas, Alexa Guarachi se estrenó en el cuadro de dobles del WTA de Nottingham junto a la polaca Alicja Rosolska. Sin embargo, el binomio no pudo celebrar, pues sufrió una dura derrota por 6-0 y 6-2 ante la checa Marie Bouzkova y la rusa Aleksandra Panova.

    Desde que retornó a las pistas después de convertirse en madre, la chilena solo ha ganado un encuentro, en el WTA de Austin, donde cayó en cuartos de final. Luego sumó derrotas en el estreno en Charleston y la mencionada caída de este martes.

    Más sobre:TenisATP de Queen'sAlejandro TabiloRinky HijikataAlexa GuarachiNottingham

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un triunfo en conjunto: Taylor Swift y Toy Story unidos jamás serán vencidos

    El “encuentro nacional por la infancia” que prepara Kast Adriasola junto a los diputados republicanos

    Madre recurre al TC para forzar acusación penal de expareja por muerte de su hijo en accidente de tránsito en Chicureo

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Gobierno posterga hasta marzo de 2027 el traspaso de Conaf al SBAP en medio de presiones levantadas por guardaparques

    No se aplicó Ley Nain-Retamal: Corte confirma condena de 7 años de cárcel para capitán de Carabineros en caso por el 18-O

    Lo más leído

    1.
    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    2.
    La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en pleno Mundial

    La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en pleno Mundial

    3.
    El llamado a la calma de Ancelotti tras el empate entre Brasil y Marruecos: “No se gana el Mundial en el primer partido”

    El llamado a la calma de Ancelotti tras el empate entre Brasil y Marruecos: “No se gana el Mundial en el primer partido”

    4.
    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    5.
    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

    6.
    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten

    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Gobierno posterga hasta marzo de 2027 el traspaso de Conaf al SBAP en medio de presiones levantadas por guardaparques

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tiene un fugaz paso por Queen’s y se despide en su estreno en la gira de césped

    Llega el estreno de Francia de Mbappé y Argentina de Messi: cuáles son los partidos de martes y quiénes transmiten

    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Un triunfo en conjunto: Taylor Swift y Toy Story unidos jamás serán vencidos
    Cultura y entretención

    Un triunfo en conjunto: Taylor Swift y Toy Story unidos jamás serán vencidos

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Tribunal Supremo de Brasil inicia juicio contra Eduardo Bolsonaro en medio de tensiones con Estados Unidos
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil inicia juicio contra Eduardo Bolsonaro en medio de tensiones con Estados Unidos

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar