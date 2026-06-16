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    Culto

    Cómo apareció la imagen de Alain Delon en la portada de The Queen is Dead de The Smiths

    Mucho antes de convertirse en una portada legendaria, la imagen correspondía a una escena de L'Insoumis, un filme que el propio Alain Delon prefería olvidar. Aun así, terminó ligada para siempre a la obra maestra de The Smiths, la que este martes 16 de junio cumple 40 años desde su estreno.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    La cultura popular era una de las inspiraciones de The Smiths. No solo en los guiños al rockabilly y a los riffs filosos de The Byrds, en la música, sino también en las portadas de los discos y singles.

    Como la dupla de Morrissey y Johnny Marr se sentían continuadores de la tradición de las parejas de compositores y la cultura de los singles, no escatimaban buenos diseños incluso para los lanzamientos en discos de 45′.

    Por ejemplo, la portada del sencillo Bigmouth Strikes Again rinde homenaje a la leyenda James Dean, mostrándolo montando en moto. En la de What Difference Does it Make? se observa una imagen de Terence Stamp, tomada en el set de la película El coleccionista. Y en el de Panic, se ve al actor Richard Bradfod en una escena de su serie de culto Man in a Suitcase.

    Portada del álbum The Queen is Dead de The Smiths

    La portada del álbum The Queen is Dead, no escapaba a esa lógica. En esta se ve a la leyenda del cine francés, Alain Delon, en un fotograma reforzado en un tono verdoso de la última escena de la película de 1964, L’Insoumis (El Invicto). Un filme dirigido por Alain Cavalier que relata la historia de un desertor de la Legión Extranjera Francesa que es contratado para secuestrar a un abogado.

    La película no fue una experiencia demasiado feliz para Delon. No recibió buenas críticas y significó un momento duro para él, pues también había ejercido como productor del filme. De todas maneras, rápidamente se sacudió con su debut en Reino Unido en la película The Yellow Rolls-Royce. Y poco después, vendría su primer protagónico en Hollywood, Once a Thief (1965).

    Años después, Alain Delon autorizó a los Smiths el uso de la imagen para la portada del disco. Aunque en la nota que les hizo llegar, añadió un particular comentario. “Les dije que a mis padres les molestaba que alguien llamara a un álbum La Reina ha muerto". Por supuesto a Morrissey y Johnny Marr no les importó en absoluto.

    Más sobre:The SmithsThe Queen is DeadAlain DelonMorrisseyJohnny MarrL’InsoumisCineMúsicaMúsica Culto

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