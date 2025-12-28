Inundaciones en el sur de España: se reporta un víctima fatal y dos personas desaparecidas

Producto de la inundación que han provocado las lluvias torrenciales durante este fin de semana en el sur y este de España, una persona ha fallecido y dos se encuentran desaparecidos.

Las personas extraviadas corresponden a dos hombres de 53 y 54 años, uno de ellos de la localidad de Alhaurín el Grande en Málaga y otro de Íllora en Granada. Este último según cuentan las autoridades españolas, sería un motorista que fue arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar un arroyo.

Desde el sistema de Emergencias 112 Andalucía (EMA) informaron que fue localizada la furgoneta en la que iba la víctima fatal y uno de los desaparecidos, pero aún trabajan para encontrar a la otra persona.

Además, el organismo señaló que hasta el momento han atendido 474 incidencias en la región de Andalucía y su mayoría, unas 343, fueron en la ciudad de Málaga.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) las precipitaciones comenzaron el sábado a las 20:00, hora local.

🚨 Está pasando🚨



Imágenes de la evacuación preventiva de 38 personas residentes en la calle Levante de Pobla Llarga (Valencia).



Recordamos extremar la precaución en las zonas donde temporal está arreciando. pic.twitter.com/2eTKYtu6G9 — Guardia Civil (@guardiacivil) December 28, 2025

Durante esta tarde ante el aviso de nivel rojo que existió hasta hace unos minutos por las lluvias y que fue comunicado por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana envió dos mensajes a los télefonos de las zonas afectadas de la provincia de Valencia.

En estos se informaba sobre la activación de una alerta por riesgo de inundacion en el litoral sur de Valencia y se pedía a las personas evitar desplazamientos, evitar realizar actividades cerca de cauces y en lo posible buscar zonas altas .

Actualmente toda la provincia de Valencia está con aviso naranja, es decir, ‘peligro importante’ y como informó el Aemet de Valencia “se pueden producir chubascos muy fuertes, o acumulaciones de 150 mm en menos de 12 horas y localmente se pueden susperar los 180 mm”.

En octubre del año pasado la región de Valencia fue gravemente afectada por el fenómeno de la DANA en que cerca de 220 personas fallecieron producto de las inundaciones y hubo cientos de damnificados.