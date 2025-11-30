Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 600 muertos en Asia

Este sábado, el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias ciclónicas en Asia y el sudeste asiático aumentó a más de 600, mientras en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka se iniciaban las operaciones de limpieza, búsqueda y rescate.

Según informó la agencia internacional Reuters, las precipitaciones torrenciales del monzón golpearon a grandes zonas de los tres países esta semana, matando a cientos de personas y dejando a miles aislados, muchos de ellos en los tejados de sus casas a la espera de ser rescatados.

En Sri Lanka murieron al menos 153 personas tras el paso del ciclón Ditwah, dijeron funcionarios gubernamentales, mientras que otras 191 están desaparecidas y más de medio millón de ciudadanos fueron afectados en todo el país.

El Centro de Gestión de Desastres detalló que más de 78.000 personas fueron trasladadas a casi 800 centros de socorro, la mayoría instalados en escuelas. Además centenares de policías, efectivos de la marina y tropas del ejército distribuyendo alimentos, limpiaron caminos y trasladaron a familias a un lugar seguro.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, invocó poderes de emergencia para acelerar los esfuerzos de socorro y recuperación después de una semana de lluvias torrenciales que inundaron casas, campos y carreteras, provocando deslizamientos de tierra generalizados.

Por su parte, en la isla indonesia de Sumatra las víctimas fatales aumentaron a 350, según comunicó el jefe de la agencia de mitigación de desastres del país, frente a una cifra anterior de 303 muertos.

El número de fallecidos en Sumatra del Norte ascendió a 166, mientras que 90 personas fallecieron en Sumatra Occidental. Los rescatistas también recuperaron 47 cadáveres en Aceh, según informó Suharyanto, director de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Más de 3.500 policías fueron desplegados para buscar a las personas que siguen desaparecidas y ayudar a distribuir ayuda a más de 28.400 personas que huyeron a refugios temporales del gobierno en toda la provincia.

En Tailandia, más de 1,4 millones de hogares (unos 3,8 millones de personas) fueron afectados por las inundaciones, dijo el sábado el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

En la provincia de Songkhla, en el sur del país, el nivel del agua alcanzó los 3 metros, provocando la muerte de al menos 145 personas.

El gobierno local además afirmó que el número de muertos en ocho provincias del país ha aumentado a 162.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, visitó el viernes un refugio para evacuados en el distrito y dijo a los periodistas que reconocía las deficiencias del gobierno en la gestión de las inundaciones.

“Realmente tengo que disculparme con ellos por permitir que esto sucediera mientras estoy en el gobierno”, le dijo Charnvirakul a AmarinTV.