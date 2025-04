Ioan Pașcu, exministro de Defensa rumano: “Lo que primero Rusia intenta reconstruir es la URSS y si tienen fuerza el imperio soviético”

Ioan Mircea Pașcu es un destacado político rumano, miembro del Partido Socialdemócrata y vicepresidente del Parlamento Europeo. En 2000 asumió como ministro de Defensa de su país y fue un impulsor de la incorporación de Rumania en la OTAN.

Pașcu visito a Chile para participar de la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad del Alba en Santiago y La Serena. Durante su visita, el diplomático realizó una clase sobre Política Exterior de la Unión Europea para los estudiantes de Derecho y Administración Pública. En conversación con La Tercera analizó la situación de la guerra de Rusia en Ucrania y los desafíos para un aumento de la seguridad.

¿Cree que sería posible tener una OTAN sin Estados Unidos?

Creo que saben que los demás países miembros, como Canadá y los países europeos querrán seguir en la OTAN, incluso si Estados Unidos no forma parte de ella, y sé que ya han comenzado a prepararse para tal eventualidad. Pero, en esencia, la credibilidad de la OTAN depende de la credibilidad de Estados Unidos de que cumpla con el Artículo Cinco (que garantiza la defensa colectiva para sus miembros). Así que, cuanto más cuestione Estados Unidos a la Alianza, más se verá afectada la automaticidad del ese artículo. Y la credibilidad de la OTAN se verá afectada. Pero supongo que los demás países querrán preservar el tratado.

¿Cree usted que los países europeos tienen realmente la capacidad de dar un paso adelante para imponer su poder?

Tienen que aumentar el esfuerzo de defensa porque no hay otra manera. Pero no creo que Estados Unidos abandone completamente la OTAN, porque la Alianza es su principal instrumento a través del cual interactua con sus aliados en Europa. No existe una amenaza para Estados Unidos que provenga de Europa como lo fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Ahora, tenemos esta amenaza que viene de Asia hacia Estados Unidos, y es por eso que Estados Unidos querría concentrarse en Asia y en el Pacífico. Pero no creo que los estadounidenses simplemente desperdicien su mejor instrumento para interactuar con los principales países europeos solo porque les disgusta. Y el tema ahora es, según tengo entendido, que el paraguas nuclear permanecerá para cubrir Europa, pase lo que pase. El problema es que si Rusia presenta un desafío a uno de los países miembros de la OTAN, que no sea nuclear, tendremos que defendernos. Si Rusia amenazara a Europa con armas nucleares, Estados Unidos respondería. Pero los rusos no serían tan estúpidos como para hacerlo.

Un tanque rumano dispara su cañón principal durante el ejercicio "Steadfast Dart 2025" de la OTAN en el campo de entrenamiento de Smardan, cerca de Galati, Rumanía, el 19 de febrero de 2025. Foto: Archivo Eduard Vinatoru

¿Qué tan probable es que se concrete esta amenaza?

Creo que saben que lo que primero Rusia intenta reconstruir es la Unión Soviética. Y después, o en paralelo, si tienen la fuerza suficiente, intentar reconstruir el imperio soviético en Europa del Este. (El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei) Lavrov mencionó a comienzos de febrero Yalta. No fue una peculiaridad. Los rusos firmaron los acuerdos de Yalta con Estados Unidos y Gran Bretaña en febrero de 1945. En consecuencia, los rusos se apoderaron de la mitad de Europa y los estadounidenses de la otra. Se crearon la OTAN y el Pacto de Varsovia, y así sucesivamente. Lo que ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 fue que la Unión Soviética tuvo que retirarse de Europa del Este, y luego desapareció. Pero los rusos querían que Occidente rechazara a Rumania cuando quisimos usar esta libertad para entrar en la OTAN y la Unión Europea. Consideran que Occidente no respetó los acuerdos de Yalta, y lo que querían desde la carta de Putin de 2022 era que la OTAN se retirara y se quedara donde estaba en 1997, antes de la primera ampliación, lo cual es inaceptable porque fue nuestra decisión. Los rusos nunca nos toman en serio (a los rumanos) o los antiguos aliados, solo toman en serio a las grandes potencias occidentales, y a veces ni siquiera, en realidad solo toman en serio a Estados Unidos. Solo respetan la fuerza y el poder. No hay nada más. Por eso queríamos unirnos a un espacio de previsibilidad, instituciones, defensa. Y es por eso que queríamos entrar en la OTAN y en la Unión Europea, no quedarnos allí y esperar que los rusos resolvieran sus problemas y regresaran.

En Francia y el Reino Unido se habla mucho de enviar tropas a Ucrania. Rumanía y Polonia se oponen porque quieren garantizar la seguridad de sus propios países...

Categóricamente, esta es la razón principal. Diría que se trata de una línea de frente de 2.000 kilómetros, además de operaciones en el Mar Negro. Si se establece un alto el fuego, se prepara un armisticio y un tratado de paz, ¿quién va a supervisarlo? Estados Unidos, que dijo no van a enviar a ningún estadounidense allí. Los europeos dijeron que no. Los rusos dicen que no haya europeos en Ucrania, etc. ¿Los rusos supervisarían? Ellos tienen fuerzas en Transnistria y son parte del conflicto,¿podemos confiar en los rusos?

Militares de la 14.ª Brigada de Asalto Chervona Kalyna de la Guardia Nacional de Ucrania disparan un obús OTO Melara contra tropas rusas en una posición en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania, el 3 de marzo de 2025. Foto: Archivo Inna Varenytsia

¿Cuál es su expectativa sobre un posible acuerdo de paz?

Conocemos mejor a los rusos que otros. Yo era un joven investigador en 1987, cuando EE.UU. firmó el primer tratado INF (Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio), eliminando las armas nucleares intermedias de Europa. Y lo firmó con Gorbachov. Intercambiaron las plumas estilográficas, en la misma Casa Blanca. Y el presidente Reagan dijo: ‘Confía pero verifica’. Así que si Reagan supiera que aparentemente la administración actual olvidó sus palabras. Y ahora Trump está molesto porque los rusos están pensando en firmar un acuerdo en un plazo largo. Y está impaciente, porque prometió un acuerdo de paz en 24 horas tras su llegada como presidente. Pero no funciona así. Es mucho más complicado. Espero que los negociadores estadounidenses sean muy serios e imparciales en estas conversaciones. Y estas conversaciones van a tomar mucho tiempo. Y Estados Unidos debería prepararse, si realmente quieren terminar esto, para una larga y difícil discusión con los rusos. Los rusos respetan a los estadounidenses. Eso es seguro. Pero no sé cuánto conoce la administración actual a los rusos, o cuánto quiere conocerlos.

En cuanto a las garantías de seguridad que solicita Ucrania, ¿qué tipo de garantías cree que pueden lograr?

Este es probablemente el aspecto más difícil, porque si la garantía no se implementa de forma creíble, no es una garantía. No se puede confiar en ella. Espero que sepan que esto ocurrirá al final del proceso, y que las cosas se equilibrarán, y que el entorno será diferente cuando lleguemos a eso. El gobierno de Estados Unidos ha dicho indirectamente que si entablan relaciones económicas con Ucrania, su presencia allí va a disuadir a los rusos, porque somos nosotros (Estados Unidos). Me pregunto si basta con que rusos y estadounidenses sean amigos y colaboren. ¿Qué tipo de disuasión es esa? Hay muchos aspectos que deben resolverse para alcanzar esa etapa de garantías de seguridad. Según mi propia experiencia, una garantía es una botella bonita en un estante. Lo miras, dices que la garantía está ahí, pero no quieres abrirla y ver que está vacío. No quieren esa sorpresa.