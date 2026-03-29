Una nueva escalada verbal y militar se registra en Medio Oriente luego de que autoridades iraníes amenazaran directamente con atacar el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, en medio del conflicto que mantiene enfrentados a Irán, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios estatales iraníes, el jefe de la Marina del país, Shahram Irani, advirtió que la embarcación será un objetivo militar si entra en el rango de sus misiles. La advertencia se da en un contexto de alta tensión, donde Teherán acusa a Washington de preparar una eventual invasión.

En esa línea, autoridades iraníes endurecieron el tono y señalaron que están dispuestos a atacar a las fuerzas estadounidenses, asegurando que “prenderán fuego” a sus tropas en caso de una ofensiva.

Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente Shadati

El USS Abraham Lincoln

Se trata de uno de los principales portaaviones nucleares de Estados Unidos, el cual ha sido desplegado en la región como parte del refuerzo militar ante el conflicto, lo que ha sido interpretado por Irán como una provocación directa.

Las amenazas no ocurren en el vacío. En las últimas semanas, Irán ha asegurado en reiteradas ocasiones haber atacado o intentado atacar al mismo portaaviones con misiles y drones, afirmaciones que han sido desmentidas por el Pentágono.

Este nuevo episodio se enmarca en una guerra abierta que se intensificó tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero, lo que derivó en represalias con misiles y drones en distintos puntos de la región.

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Además, reportes recientes indican que la tensión ha ido en aumento, con amenazas directas contra tropas estadounidenses y advertencias de represalias más severas en caso de una intervención terrestre, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Con este escenario, el conflicto sigue escalando sin señales claras de desescalada, mientras el despliegue militar y las declaraciones cruzadas aumentan el riesgo de un enfrentamiento directo de mayor magnitud.