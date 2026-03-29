Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. e Israel en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado que atacará universidades estadounidenses e israelíes en la región de Medio Oriente, en respuesta recíproca a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas.

“Las fuerzas de la agresión estadounidense-sionista han atacado las universidades iraníes por enésima vez con el bombardeo sobre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán”, señaló la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica.

“Todas las universidades del régimen ocupante y estadounidenses en la región de Asia occidental son objetivos legítimos, por lo que destruiremos dos universidades en represalia por la destrucción de universidades iraníes” , argumentó la organización militar e ideológica de las fuerzas armadas de Irán.

BREAKING | Public Relations of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) warns universities linked to Israel & the US in West Asia now 'legitimate targets'



“Warning to the criminal rulers of the United States: American-Zionist forces have repeatedly targeted Iranian… — The Cradle (@TheCradleMedia) March 28, 2026

Ante esto, instó a todo el personal, profesorado y estudiantes de las universidades estadounidenses y a los vecinos de las zonas colindantes a permanecer al menos a un kilómetro de distancia de estas universidades “para proteger sus vidas”.

“Si el Gobierno estadounidense quiere que sus universidades estén libre de represalias en esta fase, excepto dos, deben condenar el bombardeo sobre universidades en una declaración oficial antes del lunes a las 12.00 horas, hora de Teherán ”, planteó.

La Guardia Revolucionaria además condicionó el cese de sus futuras ofensivas a que EE.UU. e Israel, junto con sus aliados, pongan fin a los ataques contra universidades y centros de investigación iraníes. “De lo contrario, la amenaza estará vigente y se cumplirá”, indicó.

La madrugada del sábado, Washington y Tel Aviv bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas fatales en ninguna de estas instituciones.