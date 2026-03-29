Irán ha anunciado este domingo que ha destruido un avión centinela E-3 de Estados Unidos en la base militar saudí Príncipe Salmán, en un incidente sin precedentes desde el estallido hace un mes de la guerra de Irán y que fuentes de medios occidentales próximas al ataque dan como confirmado.

“En respuesta a las acciones hostiles del ejército terrorista estadounidense, una operación conjunta de misiles y drones llevada a cabo por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, gracias a Dios, destruyó por completo al menos un avión E-3, conocido como AWACS, capaz de identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños”, ha anunciado la Guardia Revolucionaria de Irán.

Fuentes de la agencia Bloomberg han confirmado la destrucción del avión en un “reciente” ataque iraní contra la base militar, uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el Ejército de Irán durante sus ataques de represalia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el pasado 28 de febrero.

Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra U.S. Air Force photo

El AWACS, valorado en unos 250 millones de euros, es uno de los aviones de vigilancia por excelencia del Ejército de Estados Unidos . Se distingue en particular por el gran disco rotatorio de radar que lleva instalado encima del fuselaje y se dedica a las tareas de organización de operaciones de combate aéreo y la identificación de amenazas a larga distancia.

El Mando Central de Estados Unidos todavía no ha comentado esta información, como tampoco la exclusiva inicial de la Air & Space Forces Magazine. También las fuentes del Wall Street Journal han confirmado este bombardeo y precisan que fue el ocurrido el pasado viernes, con un coste adicional de una decena de militares norteamericanos heridos.

El Ejército de Estados Unidos asegura de momento que todavía aún no ha perdido ningún avión tripulado por fuego enemigo en el aire durante la campaña contra Irán. Sin embargo, más de una docena de drones de ataque MQ-9 Reaper han sido derribados y varios aviones de combate, según las fuentes de Bloomberg, quedaron dañados durante el ataque contra la base saudí.