Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

El gobierno de Irán anunció este sábado que planea realizar cortes controlados y periódicos del suministro de agua en su capital, Teherán, en el contexto de la grave crisis hídrica que enfrenta la ciudad y sus más de 10 millones de habitantes.

“Esto evitará el desperdicio, aunque cause algunas molestias”, declaró el ministro de Energía Abbas Aliabadi a la televisión estatal.

Según detalla el medio DW, ya durante las noches se estarían llevando a cabo cortes nocturnos en Teherán.

Estas medidas también responden a una serie de informes por parte del Instituto de Investigación de Agua de Irán, que advirtieron que si se mantiene la escasez de lluvias debería recortarse un 20% del consumo.

“Si se logra reducir aproximadamente un 20% del consumo actual de agua, será posible superar estas condiciones de sequía a largo plazo“, dijo el director del instituto en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

El presidente de la nación, Masud Pezeshkian, también advirtió que la capital podría tener que ser evacuada si es que no se desarrollaban lluvias antes de final de año.

“Incluso si la racionamos y sigue sin llover para entonces, nos quedaremos sin agua y tendremos que evacuar Teherán”, señaló en declaraciones recogidas por DW.