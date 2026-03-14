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    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    El gobernador además informó que tras los ataques en la isla no se registraron personas fallecidas ni del personal militar ni de civiles.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    Pese a una ofensiva de Estados Unidos en la isla de Jark durante este viernes, el gobierno iraní confirmó que “las actividades de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúan con normalidad”.

    Asimismo, el gobernador adjunto de la provincia iraní de Bushehr, Ehsan Jahaniyan aseguró en el medio IRIB que “actualmente, las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en la isla se desarrollan con normalidad. La vida cotidiana y las actividades de la población también transcurren con total normalidad”.

    Además, dijo que tras el ataque no se registraron pérdidas de vidas ni del personal militar, ni de los empleados de las empresas petroleras, ni de los residentes de Jark.

    En esta isla se concentra el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo y queda a 28 kilómetros de sus costas.

    Según informó el presidente estadounidense, Donald Trump, el foco de este ataque estaba puesto en “objetivos militares”, sobre los que aseguró hace algunas horas que los “aniquiló por completo”.

    A través de un mensaje en su red social Truth, dijo que “por razones de respeto, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, pero también señaló que “si Irán, o cualquier otro país, interfiriere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”.

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