Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó este sábado que el país designó a las fuerzas navales y aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) como organizaciones terroristas.

La decisión surge en respuesta a la reciente decisión “ilegal e injustificada” de la UE de catalogar al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) como uno de esos grupos criminales, como señaló un comunicado del ministerio.

Statement Regarding the Reciprocal Action in Response to the Illegal Decision of the #EU Member States to Label a Part of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran



February 21, 2026



The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, in response to the…

En la declaración, la Cancillería iraní afirmó que la decisión “es contraria a los principios fundamentales y las normas de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional” .

“El gobierno de la República Islámica de Irán, según el principio de reciprocidad y conforme al Artículo 7 de la Ley de Acción Recíproca en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista (...) todos los países que sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos (...) estarán sujetos a acción recíproca ”, declaró el ministerio iraní.

La citada Ley de Acción Recíproca fue aprobada en respuesta a la designación en 2019 de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

De esta manera, desde hoy Irán considera a las fuerzas navales, aéreas y terrestres de los países miembros de la UE afectadas por la mencionada legislación y “las identifica y declara organizaciones terroristas”.

El Consejo de la UE agregó formalmente el jueves al CGRI a la lista de organizaciones terroristas del bloque, siguiendo un acuerdo político alcanzado el mes pasado por los ministros de Relaciones Exteriores del organismo.

The EU has decided to add the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) of Iran to the EU terrorist list.



This means that:



all IRGC assets in EU member states will be frozen

EU operators will be prohibited from making funds available to the IRGC



🔗https://t.co/ijRWsaSWMu pic.twitter.com/BKOm2GJuU6 — EU Council (@EUCouncil) February 19, 2026

Dicha designación implica que la guardia iraní estará sujeta a medidas restrictivas, como la congelación de sus fondos y otros activos financieros o recursos económicos que tengan en algunos los Estados miembros de la UE, así como la prohibición a los operadores de estos países de poner fondos y recursos económicos a su disposición.

La acciones de la UE y del gobierno iraní se producen en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, en especial la presencia militar de Estados Unidos en la región y la amenaza reiterada de su presidente, Donald Trump, de concretar potenciales ataques militares contra Teherán.