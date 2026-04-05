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    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU.

    Las muertes se producen en medio de una ola de ejecuciones vinculadas a protestas prodemocracia y a la ofensiva contra grupos opositores.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU. Imagen referencial.

    El gobierno de Irán ejecutó este domingo a dos hombres condenados por presuntamente actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas prodemocracia registradas en enero.

    “Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast (...) fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado y el veredicto final confirmado por la Corte Suprema”, informó Mizan, la agencia de noticias del poder judicial iraní.

    Las ejecuciones se producen en un contexto de creciente represión, luego de que el pasado 28 de marzo comenzaran operaciones atribuidas a Israel y Estados Unidos contra el régimen islámico, lo que ha intensificado las acciones del gobierno persa contra opositores.

    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU. Sha Dati

    Escalada de ejecuciones

    Desde entonces, las autoridades iraníes han incrementado las ejecuciones de personas vinculadas a protestas o a grupos opositores, particularmente integrantes de la organización Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada “terrorista” por el régimen.

    Este sábado, Irán ejecutó a otros dos miembros del MEK, mientras que a comienzos de semana cuatro integrantes de este grupo también fueron ahorcados.

    A ello se suma la ejecución, el jueves, de un joven de 18 años acusado de colaborar con Israel y Estados Unidos durante las manifestaciones, tras otras tres ejecuciones registradas en marzo por motivos similares.

    Irán ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con Israel y EE.UU. Imagen referencial.

    En ese sentido, las protestas en Irán han dejado un elevado número de víctimas. Según cifras oficiales del régimen, más de 3.000 personas han muerto en el contexto de las manifestaciones.

    Sin embargo, la organización Human Rights Activists News Agency (Hrana) eleva esa cifra a más de 7.000 fallecidos, evidenciando la magnitud de la crisis de derechos humanos en el país.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelMedio OrienteGuerraConflicto InternacionalEjecuciónProtestas

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