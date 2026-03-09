Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

Irán nombró a Mojtaba Jamenei , hijo del líder supremo asesinado, como sucesor de su padre, según un comunicado de altos clérigos publicado en medios estatales. Para los expertos, su ascenso demuestra el deseo de continuidad del gobierno, en momentos en que ambos bandos escalan los ataques a la infraestructura crítica.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue nombrado por un comité de altos clérigos chiítas tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la máxima autoridad del país durante más de tres décadas, en un ataque aéreo durante el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es conocido por sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y asume el mando no solo como la nueva autoridad religiosa y política de Irán, sino también como comandante en jefe de sus fuerzas armadas.

El ejército israelí ha amenazado con matar a quien suceda al ayatolá Jamenei, y el presidente Trump ha calificado al joven Jamenei de “inaceptable”. Antes del anuncio, advirtió en una entrevista con ABC News el domingo que el próximo líder supremo “no durará mucho” sin la aprobación de Estados Unidos.

Imagen del 3 de marzo de 2026 de edificios dañados y escombros tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

Por otro lado, el cielo de Teherán se tiñó de naranja durante la noche, con incendios de petróleo en el horizonte, y por la mañana densas nubes aceitosas se habían asentado sobre la capital, según residentes y un video. “Con el incendio parecía que la noche se convertía en día, y luego, con todo el humo, el día volvió a ser noche”, dijo a The New York Times Aryan, de 33 años, residente de Teherán, quien pidió el anonimato para evitar posibles represalias de las autoridades iraníes.

El ejército israelí afirmó haber atacado los depósitos de combustible porque estaban siendo utilizados por el ejército iraní. En un discurso pronunciado el sábado por la noche, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que Israel tenía “muchos más objetivos” en Irán, como parte de un esfuerzo por desestabilizar el gobierno de la República Islámica.

Estos incendios pueden liberar sustancias químicas tóxicas y otros contaminantes peligrosos, aunque el impacto en la salud depende de la duración e intensidad de la exposición, según la Organización Mundial de la Salud.

Los ataques de Israel a 30 depósitos de combustible iraníes el sábado fueron mucho más allá de lo que Estados Unidos esperaba cuando Israel lo notificó con antelación, provocando el primer desacuerdo significativo entre los aliados desde que comenzó la guerra hace ocho días, así lo dijeron a Axios un funcionario estadounidense, otro israelí y una fuente con conocimiento.

“No creemos que haya sido una buena idea”, dijo a Axios un alto funcionario estadounidense.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron en un comunicado que los depósitos de combustible “son utilizados por el régimen iraní para suministrar combustible a diferentes consumidores, incluidos sus órganos militares”.

Según el diario The New York Times, las calles estaban prácticamente vacías y las oficinas gubernamentales estaban mayoritariamente cerradas, dijeron dos residentes de la ciudad. Caía una lluvia negra que cubría la ciudad, añadió. Otro residente de Teherán, que vive cerca del depósito de petróleo de Shahran, uno de los afectados en los ataques , dijo que sintió náuseas casi inmediatamente después de salir de su casa debido al aire cargado de humo. Horas después, el depósito seguía ardiendo, dijeron.

Axios indicó que si bien las instalaciones atacadas no son instalaciones de producción de petróleo, los funcionarios estadounidenses están preocupados porque las imágenes de los depósitos en llamas podrían asustar a los mercados petroleros y hacer subir aún más los precios de la energía.

Las fuerzas estadounidenses también intensificaron sus ataques contra objetivos militares, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, las defensas aéreas y los misiles, según declaró el sábado un alto oficial militar estadounidense.

Ataque a planta desalinizadora

Por su parte, Irán realizó un ataque con un avión no tripulado que dañó una planta desalinizadora en Bahréin, llevando la guerra al recurso más estratégico del Golfo Pérsico.

El ataque causó daños materiales, según declaró el domingo el Ministerio del Interior del país del Golfo. Irán no se había pronunciado sobre el ataque, pero un día antes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos había atacado una planta desalinizadora iraní en la isla de Qeshm, en el Golfo. “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”, declaró Araghchi en redes sociales.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, responsable de Medio Oriente, negó que los militares hayan atacado una planta desalinizadora en Irán.

Según explicó el diario The Wall Street Journal, con las plantas de desalinización, el conjunto de objetivos de infraestructura atacados en la guerra se ha ampliado, lo que marca una nueva y peligrosa escalada en una región donde muchos países tienen fuentes limitadas de agua dulce en tierra.

Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

Las abundantes plantas de desalinización de Medio Oriente, que eliminan la sal del agua de mar del Golfo Pérsico, son la fuente clave de agua potable para millones de residentes de la árida región.

“Es un golpe realmente duro, y de forma drástica”, afirmó a The Wall Street Journal Hussein Ibish, investigador residente sénior del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, un centro de estudios de Washington. “Estas plantas desalinizadoras, incluso más que la infraestructura energética de las monarquías del Golfo, son su talón de Aquiles”.

Medio Oriente representa más del 40% de la capacidad de desalinización del mundo, con alrededor de 5.000 plantas que alimentan sus sistemas hídricos.

Bahréin, donde se produjo el ataque con drones, depende casi por completo de sus plantas para el suministro de agua potable a su población de 1,6 millones de habitantes. Israel depende de estas plantas para aproximadamente el 80% de su agua potable. Aproximadamente el 90% de las necesidades hídricas de Kuwait se cubren mediante desalinización.

Si bien muchos países del Golfo mantienen reservas estratégicas de agua, naciones más pequeñas como Bahréin podrían ver sus existencias agotadas en cuestión de días si su capacidad de producción se ve comprometida, indicó el diario.

Arabia Saudita, el mayor de los países del Golfo, tiene más capacidad para soportar ataques a los suministros de agua que sus vecinos inmediatos, dijo Ibish.

A medida que continúa la guerra en Medio Oriente, la infraestructura civil y económica está cada vez más bajo ataque.

El Pentágono anunció la muerte de un séptimo militar estadounidense, una semana después de resultar herido en un ataque iraní contra una base militar en Arabia Saudita donde se encontraban tropas estadounidenses. El presidente Trump advirtió en una entrevista con ABC News que quienquiera que sea elegido como próximo líder supremo “no durará mucho” sin la aprobación de Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos instó a los civiles iraníes a quedarse en sus hogares, sugiriendo que Estados Unidos podría atacar áreas densamente pobladas desde las cuales, según dijo, las fuerzas iraníes a menudo lanzan ataques con drones y misiles balísticos.

El sábado, un dron explotó cerca del aeropuerto de Dubái, lo que obligó a suspender temporalmente los vuelos. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos informó que fragmentos de otro proyectil impactaron en un edificio residencial en el turístico barrio de Dubái Marina. El campo petrolífero Berri de Saudi Aramco fue atacado el sábado por un dron, probablemente iraní, según informaron funcionarios saudíes con conocimiento del asunto. Las autoridades sauditas también informaron que el reino derribó dos misiles balísticos que se dirigían a una base militar e interceptó varias oleadas de drones que se dirigían al campo petrolífero Shaybah. Dos tanques de combustible en el principal aeropuerto de Kuwait fueron alcanzados por drones en un ataque directo contra infraestructura crítica, según informó el Ministerio de Defensa de Kuwait la madrugada del domingo.