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    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Desde Irán además sostuvieron que “cualquier fin a esta guerra debe abordar los daños causados a las instalaciones civiles”.

    Por 
    Europa Press
    Columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Gobierno de Irán ha prometido este jueves “contención cero” en su respuesta militar en caso de un nuevo ataque contra su infraestructura energética, después del ataque lanzado el miércoles contra la zona industrial de Ras Lafan, en Qatar, en lo que supuso un contraataque al bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars.

    “Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestra infraestructura empleó solo una fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la petición de desescalada”, ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. “Habrá contención cero si nuestra infraestructura es golpeada de nuevo”, ha agregado.

    Asimismo, ha recalcado en un mensaje en sus redes sociales que “cualquier fin a esta guerra debe abordar los daños causados a las instalaciones civiles”, después de que las autoridades iraníes hayan dicho en varias ocasiones que pedirán el pago de compensaciones y reparaciones por la destrucción provocada por la ofensiva israelí-estadounidense.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras el intercambio de bombardeos que “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars”, si bien amenazó con destruirlo si Irán vuelve a atacar “a un país inocente”, en referencia al lanzamiento de misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan.

    Más sobre:IránIsraelEstados Unidos

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