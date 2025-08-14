SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania

“La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino", señaló el ministro de Finanzas de Israel.

Por 
Europa Press
Asentamiento israelí de Halamish, en Cisjordania. Foto: EuropaPress/Archivo UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado este miércoles un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas como parte del controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, afirmando que la medida “entierra la idea de un Estado palestino”.

“La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y da continuidad a las numerosas acciones que estamos impulsando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto iniciado con la formación del Gobierno”, ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal, sobre una iniciativa que promete 3.515 viviendas adicionales al barrio Tzipor Midbar en Maale Adumim, lo que eleva a 6.916 el total de viviendas exclusivamente para judíos.

Con este plan, el ministro ultranacionalista espera duplicar la población de este asentamiento con aproximadamente 35.000 nuevos residentes previstos en los próximos años.

Smotrich ha defendido que “tras décadas de presión internacional (...), estamos rompiendo las convenciones y conectando Maale Adumim con Jerusalén”. “Esto es el sionismo en su máxima expresión: construir, asentar y fortalecer nuestra soberanía en la Tierra de Israel”, ha agregado, aludiendo a que el proyecto rompería definitivamente la continuidad territorial entre la parte palestina de Jerusalén y Cisjordania.

Asimismo, de acometerse el plan, sería un paso hacia la división norte-sur de Cisjordania. Grupos de Derechos Humanos y miembros de la comunidad beduina han criticado durante años estos planes y han denunciado que la expulsión desplazaría a los indígenas palestinos, en lo que consideran una violación del Derecho Internacional que considera un crimen de guerra la colonización de cualquier zona bajo ocupación militar.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelCisjordania

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Por qué el gobierno de EE.UU. se quedará con el 15% de los ingresos de Nvidia, la millonaria empresa de tecnología

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de esta tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

¿“La Fuerza del cambio” o “Cambio radical”?: Kast busca eslogan y hace recordar otras frases de campaña de candidatos

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

5.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú
Chile

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿“La Fuerza del cambio” o “Cambio radical”?: Kast busca eslogan y hace recordar otras frases de campaña de candidatos

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania
Tendencias

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Por qué el gobierno de EE.UU. se quedará con el 15% de los ingresos de Nvidia, la millonaria empresa de tecnología

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de esta tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”

La reveladora reflexión de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U: “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo”

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania
Mundo

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania

Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está “dispuesto” a hacerlo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi