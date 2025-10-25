SUSCRÍBETE
Mundo

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu dio el permiso para que el grupo ingresara al enclave palestino con el fin de intentar localizar los restos de los 13 prisioneros israelies que todavía están en ese lugar.

Lya Rosen
 
Europa Press
Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Este sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza, para intentar localizar los restos de los 13 rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.

La oficina del premier de Israel confirmó la noticia a varios medios israelíes, especificando que el equipo ingresó a territorio gazatí con varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda.

“Es un equipo técnico. Van a entrar solo para localizar a los rehenes asesinados”, explicó la oficina de Netanyahu, según recoge el diario The Times of Israel.

El grupo egipcio habría recibido información tanto de Israel como de Hamas sobre la posible ubicación de los cuerpos, según consigna el Canal 12 de la televisión israelí.

El acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre incluía la entrega de los prisioneros israelíes aún vivos en poder del grupo islámico y los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos. Por ahora han sido entregados 15 cadáveres, por lo que restarían otros 13.

Hasta el momento Israel no había aprobado la entrada de dichos equipos, afirmando que Hamas era capaz de encontrar y devolver los cuerpos por sí mismo, como explica el periódico israelí.

Además, según Canal 12, Israel afirma saber con certeza que Hamas puede entregar más cuerpos de rehenes asesinados, pero decidió no hacerlo y también está ocultando información sobre su ubicación.

Funcionarios de seguridad dieron a conocer a las familias de los rehenes asesinados cuál es el área general donde se encuentran los restos de sus seres queridos.

Otras fuentes israelíes confirmaron a la cadena de TV que esperan que Hamas devuelva dos cuerpos más este domingo, después de la presión ejercida por los mediadores.

En especial luego de que al grupo islámico le llegara la información que el presidente estadounidense, Donald Trump, está cerca de declararlo responsable del quiebre del alto el fuego.

