SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel coloca altavoces en la Franja de Gaza para emitir el discurso de Netanyahu ante Naciones Unidas

Familiares de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en Gaza han criticado la decisión

Por 
Europa Press
(Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

El Ejército de Israel ha iniciado procedimientos para la instalación de altavoces en varios puntos de la Franja de Gaza de cara a emitir en el enclave palestino el discurso que dará este jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en pleno recrudecimiento de la ofensiva militar lanzada contra el territorio costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes oficiales citadas por la emisora pública israelí, Kan, han indicado que el Mando Sur ya ha puesto en marcha este plan, un extremo confirmado por fuentes militares en declaraciones al diario ‘Haaretz’, que han descrito este paso como “guerra psicológica”. “Nadie entiende el beneficio militar de esto”, ha criticado una de ellas.

Familiares de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en Gaza han criticado la decisión. Así, Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, ha dicho en su cuenta en la red social X que debería hablarse “a los soldados y los rehenes” para decirles que “el pueblo de Israel está luchando por ellos y quiere un acuerdo con una mayoría absoluta que les lleve a casa y ponga fin a los combates”.

En esta línea, un grupo de manifestantes que representa a madres de soldados ha criticado a Netanyahu por esta decisión. “¿Durante cuánto tiempo va a usar a nuestros hijos para su campaña personal?”, se ha preguntado el grupo Ima Era (Madre Totalmente Despierta), que ha trasladado al Ejército que “la responsabilidad por la vida de las tropas está en sus manos”.

“No deben plegarse ante esta locura”, ha subrayado ante los planes sobre esta medida, según ha informado el diario ‘The Times of Israel’, sin que el Ejército israelí o las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre la decisión, adoptada con Netanyahu ya en Nueva York de cara a su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En esta línea, varios padres de militares han dicho que es una decisión “ilegal” que “requiere una fricción con la población y que claramente pone en peligro a nuestros hijos en combate”. “Nunca en la historia del Estado de Israel ha habido un desprecio tal por las vidas de los militares. La guerra que está teniendo lugar en Gaza debe terminar, ya que no tiene justificación”, han indicado estos padres en una carta enviada al Ejército y el Ministerio de Defensa.

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 65.500 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Más sobre:MundoGazaFranja de GazaBenjamin Netanyahu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo son los drones de diseño iraní que Rusia usa en Ucrania y por qué más países buscan desarrollar modelos similares

Reino Unido instaura un sistema digital de identificación para combatir la inmigración irregular

La respuesta de Europa a Donald Trump por los aranceles del 100% a las farmacéuticas

Trump ordena la creación de una estrategia nacional para “desmantelar” entidades implicadas en violencia política

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Lo más leído

1.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

2.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

3.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

4.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

5.
Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa
Chile

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Quiénes son los candidatos al Senado por la región de Arica y Parinacota

La respuesta de Europa a Donald Trump por los aranceles del 100% a las farmacéuticas
Negocios

La respuesta de Europa a Donald Trump por los aranceles del 100% a las farmacéuticas

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Cómo son los drones de diseño iraní que Rusia usa en Ucrania y por qué más países buscan desarrollar modelos similares
Tendencias

Cómo son los drones de diseño iraní que Rusia usa en Ucrania y por qué más países buscan desarrollar modelos similares

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional

A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo

“Frustración y tristeza”: la U desata el lamento peruano tras eliminar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana
El Deportivo

“Frustración y tristeza”: la U desata el lamento peruano tras eliminar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Una profunda crisis financiera e importantes bajas: la caída libre de Samoa que contrasta con el éxito de los Cóndores

Hinchas de Derby County piden la salida de Ben Brereton de la titularidad tras mal inicio en la Championship

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”
Cultura y entretención

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Reino Unido instaura un sistema digital de identificación para combatir la inmigración irregular
Mundo

Reino Unido instaura un sistema digital de identificación para combatir la inmigración irregular

Trump ordena la creación de una estrategia nacional para “desmantelar” entidades implicadas en violencia política

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?