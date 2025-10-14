SUSCRÍBETE
Mundo

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

El grupo islamista palestino liberó el lunes a los 20 rehenes que seguían con vida en Gaza y entregó los cadáveres de otros cuatro.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua. Rizek Abdeljawad

El Ejército de Israel ha confirmado este martes el fin de los trabajos de identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y ha afirmado que dos de ellos corresponden a Guy Illouz y Bipin Joshi, de nacionalidad nepalí, antes de agregar que los otros dos nombres serán publicados próximamente.

Así, ha afirmado en un comunicado que las familias de estas cuatro personas ya han sido notificadas por las autoridades y ha resaltado que dos de ellas “no han autorizado aún” a Israel a publicar los nombres de dos de los rehenes, si bien Hamas resaltó el lunes que dichos cadáveres correspondían a los de Yossi Sharabi y Daniel Perez.

El Ejército ha afirmado que Illouz habría resultado herido durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y que fue secuestrado con vida tras huir del asalto al festival de música Nova. “Guy murió a los 26 años a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado bajo cautiverio de Hamás”, ha señalado, antes de adelantar que las conclusiones finales derivarán de la autopsia.

Asimismo, ha indicado que Joshi, un estudiante nepalí cuya muerte no había sido confirmada oficialmente hasta este momento, fue secuestrado en un refugio en el kibutz de Alumim. “Se cree que fue asesinado durante su cautiverio durante los primeros meses de la guerra”, ha sostenido, si bien ha insistido en que este extremo debe ser confirmado por la autopsia.

En esta línea, ha reseñado que el Ejército “seguirá llevando a cabo todos los esfuerzos para lograr la vuelta de todos los secuestrados y se prepara para seguir aplicando el acuerdo”. “Hamas debe cumplir su parte y realizar los esfuerzos necesarios para el retorno de todos los secuestrados a sus familias para un entierro adecuado”, ha zanjado.

El grupo islamista palestino liberó el lunes a los 20 rehenes que seguían con vida en Gaza y entregó los cadáveres de otros cuatro, por lo que aún debe facilitar el traslado a Israel de otras 24 personas, algo que se espera que tenga lugar en los próximos días al hilo del acuerdo entre Israel y Hamás para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza

La puesta en marcha de dicho acuerdo ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre -que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial facilitado por las autoridades israelíes- y cientos de palestinos encarcelados en Israel, incluidos menores de edad apresados por las tropas de Israel durante la ofensiva en Gaza.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

