Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

Las autoridades de Israel han confirmado este jueves la identificación de los dos cadáveres entregados el miércoles por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado a través de un comunicado que los cuerpos corresponden a Inbar Haiman y Muhamad el Atrash, antes de resaltar que “comparte el profundo dolor” de sus familias y el de “todas las familias de los rehenes caídos”.

“El Gobierno y la totalidad del ‘establishment’ para desaparecidos y rehenes del Estado de Israel están decididos, comprometidos y trabajando incansablemente para lograr la vuelta de todos los rehenes caídos para un entierro adecuado en su país”, ha manifestado.

Así, ha subrayado que “la organización terrorista Hamas debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo”. “No habrá compromisos sobre esto y no escatimaremos esfuerzos hasta lograr la vuelta de todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos”, ha zanjado.

Por su parte, el Ejército de Israel ha especificado que Hayman, de 27 años, murió durante los ataques del 7 de octubre de 2023, concretamente en el asalto al festival Nova, tras lo que su cadáver fue trasladado a la Franja. “Su muerte fue confirmada el 15 de diciembre de 2023”, ha recordado.

En el caso de El Atrash, un militar de origen beduino, murió igualmente durante los citados ataques --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, siendo su cadáver trasladado a Gaza. “Su muerte fue confirmada el 24 de junio de 2024”, ha reseñado.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) expresan sus condolencias a las familias y siguen haciendo todos los esfuerzos para lograr la vuelta de todos los rehenes junto a sus familias para un entierro digno”, ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha reclamado a Hamas que “cumpla su parte del acuerdo y lleve a cabo los esfuerzos necesarios para la vuelta de todos los rehenes”.

Estos dos cadáveres fueron entregados el miércoles por el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qassam, y trasladados a Israel por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras lo que las autoridades israelíes iniciaron los procedimientos forenses para su identificación.

Las entregas tuvieron lugar después de que las autoridades israelíes entregaran por su parte los cadáveres de otros 45 palestinos muertos en su ofensiva contra Gaza, elevando a 90 los fallecidos devueltos desde la firma del acuerdo, tal y como confirmaron las autoridades gazatíes, vinculadas a Hamás, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades.