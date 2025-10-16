SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado a través de un comunicado que los cuerpos corresponden a Inbar Haiman y Muhamad el Atrash.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Las autoridades de Israel han confirmado este jueves la identificación de los dos cadáveres entregados el miércoles por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado a través de un comunicado que los cuerpos corresponden a Inbar Haiman y Muhamad el Atrash, antes de resaltar que “comparte el profundo dolor” de sus familias y el de “todas las familias de los rehenes caídos”.

“El Gobierno y la totalidad del ‘establishment’ para desaparecidos y rehenes del Estado de Israel están decididos, comprometidos y trabajando incansablemente para lograr la vuelta de todos los rehenes caídos para un entierro adecuado en su país”, ha manifestado.

Así, ha subrayado que “la organización terrorista Hamas debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo”. “No habrá compromisos sobre esto y no escatimaremos esfuerzos hasta lograr la vuelta de todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos”, ha zanjado.

Por su parte, el Ejército de Israel ha especificado que Hayman, de 27 años, murió durante los ataques del 7 de octubre de 2023, concretamente en el asalto al festival Nova, tras lo que su cadáver fue trasladado a la Franja. “Su muerte fue confirmada el 15 de diciembre de 2023”, ha recordado.

En el caso de El Atrash, un militar de origen beduino, murió igualmente durante los citados ataques --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, siendo su cadáver trasladado a Gaza. “Su muerte fue confirmada el 24 de junio de 2024”, ha reseñado.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) expresan sus condolencias a las familias y siguen haciendo todos los esfuerzos para lograr la vuelta de todos los rehenes junto a sus familias para un entierro digno”, ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha reclamado a Hamas que “cumpla su parte del acuerdo y lleve a cabo los esfuerzos necesarios para la vuelta de todos los rehenes”.

Estos dos cadáveres fueron entregados el miércoles por el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qassam, y trasladados a Israel por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras lo que las autoridades israelíes iniciaron los procedimientos forenses para su identificación.

Las entregas tuvieron lugar después de que las autoridades israelíes entregaran por su parte los cadáveres de otros 45 palestinos muertos en su ofensiva contra Gaza, elevando a 90 los fallecidos devueltos desde la firma del acuerdo, tal y como confirmaron las autoridades gazatíes, vinculadas a Hamás, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelhamasBenjamin Netanyahu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda
Chile

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Distrito 9: cuatro candidatos enfrentan ideas en temas de seguridad y migración en debate LT-UNAB

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile
Tendencias

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios
El Deportivo

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Xavi Hernández confiesa quién es su jugador chileno favorito

Peñarol mueve sus fichas para bajarle el precio a Brayan Cortés y evitar su retorno a Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no
Cultura y entretención

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

El primer ministro francés supera dos mociones de censura
Mundo

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo