Mundo

Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

El ministro para la Diáspora de Israel, señaló que "la ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamas".

Por 
Europa Press

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado este miércoles la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York y ha alertado de que su victoria en los comicios hará que “los judíos tengan que huir” a Israel.

Así, ha acusado a Mamdani de ser un “seguidor de Hamas” y ha instado a todos los judíos neoyorquinos a abandonar el país. “La ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamas, alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años”, ha apuntado Chikli en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Este es un momento de inflexión para la ciudad. La decisión que han tomado (los electores) socava aquello sobre lo que Nueva York se asentó, un lugar que dio libertad y una oportunidad a innumerables refugiados judíos a finales del siglo XIX, un lugar que se convirtió en la mayor comunidad judía fuera de Israel”, ha aseverado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Chikli ha afirmado que este cambio “no ha tenido lugar de repente”. “Ya empezó con el ambiente antisionista en los campuses (...) y continúa con las manifestaciones violentas de seguidores de Hamas”, ha lamentado, al tiempo que ha apuntado a las universidades como lugares de “apoyo” al grupo armado palestino. “Esto ha llegado a su punto más álgido esta mañana, cuando el último de los matones que respaldan a los violadores de Hamás ha sido elegido alcalde”, ha dicho.

“Nueva York ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía. La ciudad camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres. Pido a los judíos de Nueva York reconsiderar seriamente mudarse a Israel”, ha zanjado.

Por su parte, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha matizado que la victoria de Mamdani “no detendrá” a los israelíes. “Sus palabras incendiarias no nos frenarán. La comunidad judía de Nueva York y de todo Estados Unidos merece una seguridad y un respeto. Vamos a seguir reforzando nuestros lazos con los líderes de esta comunidad para garantizar nuestra seguridad y bienestar”, ha apuntado.

A pesar de las críticas, el propio Mamdani ha asegurado que la ciudad seguirá “combatiendo el antisemitismo” bajo su liderazgo y ha apostado por “construir una Alcaldía que esté del lado de los neoyorquinos judíos”, y no “una que dude en la lucha contra el antisemitismo”.

Asimismo, ha prometido un sentido de “pertenencia” al más de un millón de musulmanes que residen en la ciudad, también en los “centros de poder”. “Nueva York ya no será una ciudad donde se pueda traficar con la islamofobia y ganar unas elecciones”, ha señalado.

