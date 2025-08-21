SUSCRÍBETE
Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de las operaciones y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos.

Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha comenzado a dar “avisos iniciales” a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen ciudad de Gaza, en el marco de la ampliación de la ofensiva militar en la Franja.

“Como parte de los preparativos para el traslado de la población desde la ciudad de Gaza hacia el sur para su protección, la dirección de coordinación y enlace de la COGAT -autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos- ha realizado las primeras alertas a médicos y organizaciones internacionales”, reza un comunicado.

Las autoridades israelíes han enfatizado a los equipos médicos “que la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja de Gaza se está adaptando para acoger a enfermos y heridos, junto con un aumento en la entrada de equipo médico necesario, de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones internacionales”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han compartido la grabación de una llamada en la que un miembro del COGAT avisaba a un funcionario sanitario “sobre la posibilidad del Ejército de entrar en la ciudad de Gaza” y la previa “evacuación completa” de la localidad. “Esto requiere que se prepare un plan para transferir equipo médico del norte al sur”, ha declarado.

“Así, podréis brindar atención a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que vienen del norte”, ha dicho, según la mencionada grabación, en la que subraya que “es importante que reciben esta información de una fuente oficial”. Además, ha indicado que les proporcionará “un lugar donde estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó en la víspera a las FDI que “acorten” los plazos “para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás” en la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva que arrancó en octubre de 2023.

El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de las operaciones y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos, que contemplan la llamada a filas de decenas de miles de reservistas. Prevé, además, el desplazamiento masivo de los habitantes de la ciudad de Gaza.

