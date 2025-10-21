Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

La entrega de los cadáveres se realizó a través del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En medio del reclamo desde Israel por la tardanza en la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos en manos de Hamas, este martes se señaló que el grupo islámico entregó los restos de otras dos personas que mantenían cautivas.

La información la confirmó el mismo ejército de Israel, desde donde señalaron que fue el Comité Internacional de la Cruz Roja el que recibió los cuerpos que permanecían en Gaza, tras el acuerpo de alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas.

De acuerdo a la información, los cuerpos se entregaron en custodia a la Cruz Roja y ya fueron puestos a disposición de las fuerzas israelíes presentes en Gaza.

“Israel recibió, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes que fueron asesinados, que fueron entregados a una fuerza de las FDI (militares) y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza”, confirmó un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Hasta ahora Hamas ha liberado a 20 rehenes con vida, mientras que han entregados los restos de 15 rehenes, mientras Israel sigue esperando los cuerpos de otros 13 israelíes secuestrados tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

En la antesala, desde Israel manifestaron que “no acepta ninguna excusa” ante el retraso en la entrega de cadáveres en manos de Hamas.