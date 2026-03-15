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    Iván Duque, expresidente de Colombia: “Maduro era un dictador, un usurpador y un delincuente”

    De visita en Chile esta semana para participar en el cambio de mando y en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la UDD, el exmandatario colombiano se mostró de acuerdo con la captura del líder chavista, la que compara con la caída de Slobodan Milosevic y Osama bin Laden.

    Alejandro TapiaPor 
    Alejandro Tapia
    Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Mario Téllez/La Tercera MARIO TELLEZ

    Iván Duque, que gobernó Colombia entre 2018 y 2022 -una administración de derecha que debió dar continuidad al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC firmado por su antecesor- no vacila cuando se le pregunta por el principal desafío que tiene por delante José Antonio Kast. “Él tiene un mandato claro. Logró algo muy importante hoy en día, que son las mayorías en las dos cámaras. Es muy importante que esas mayorías lo puedan acompañar en su agenda de reactivación económica y también para poder enfrentar las amenazas de seguridad que tiene Chile”, dice.

    Duque visitó Chile esta semana con un doble propósito: asistir el miércoles al cambio de mando en Valparaíso y al día siguiente al lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad Del Desarrollo (UDD). El exmandatario colombiano estableció un vínculo de admiración respecto al fallecido jefe de Estado chileno: “Él fue un gran economista, un gran polemista y una persona de ideas”.

    Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Mario Téllez/La Tercera MARIO TELLEZ

    ¿Cómo observó desde Colombia los últimos cuatro años en Chile?

    Bueno, yo creo que el presidente Boric es una persona que ha tenido muchísimos apegos ideológicos que han repercutido en dos temas en los cuales Chile se ha visto afectado. Uno, Chile ha perdido dinamismo de inversión y de crecimiento. Y lo segundo tiene que ver también con la seguridad, porque como el presidente Boric durante tantos años cuestionó a la fuerza pública, pues la fuerza pública nunca se sintió con la confianza suficiente para poder enfrentar la amenaza sin incertidumbre. Y creo que el presidente Kast va a tener la responsabilidad de recuperar la seguridad, de darle confianza a la fuerza pública para enfrentar las amenazas de crimen organizado transnacional.

    ¿Qué le reconoce al expresidente Boric?

    Yo le reconozco al presidente Boric su posición frente a temas como el de Ucrania, la forma en la que condenó los actos terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la postura que ha tenido condenando la dictadura de Venezuela. Creo que eso son cosas importantes.

    ¿Cómo se inserta Chile en el giro hacia la derecha que ha tenido la región?

    Chile ha demostrado nuevamente que tiene la alternancia en el poder. Chile ha tenido una alternancia en el poder importante en los últimos 20 años y ahora la responsabilidad que también tiene el presidente Kast es no solamente gobernar con su programa y hacerlo exitosamente, sino también, de pronto, dar el paso trascendental de poder garantizar que quien lo suceda mantenga la continuidad inmediata de las políticas públicas. Eso permitiría una continuidad de ocho años que Chile se las merece.

    ¿Es el tema migratorio el principal problema que enfrenta América Latina o ahora hay otros temas, digamos, sobre la mesa?

    Es un problema delicado. Yo no voy a entrar a pontificar sobre qué debe o no debe hacer Chile. A mí me funcionó como presidente haber desarrollado un estatuto de protección temporal que incluyó en mi país a más de dos millones de hermanos venezolanos que pudieron entrar a una vida de oportunidades, aportar a la economía, ayudar al crecimiento, ayudar a la reducción de la desigualdad y ayudar también a la reducción de la pobreza multidimensional, sumado a la reducción de la informalidad y el desempleo. Entonces creo que una política migratoria ordenada con información, con buena base de datos de reconocimiento facial, dactiloscópico, como la tuvimos en Colombia, puede funcionar. Y eso inclusive permite ser eficaz cuando se van a adelantar deportaciones, bien sea por ilegalidad o por violación de la ley.

    Zanja ubicada en la comuna de Colchane.

    ¿Qué le pareció la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, dado que para Colombia, Venezuela es un país muy importante?

    Para nosotros Nicolás Maduro era una amenaza de seguridad y para el hemisferio entero. Era un dictador, un usurpador, un delincuente solicitado por la justicia de los Estados Unidos, una persona que había protegido en su territorio a grupos terroristas que les había brindado santuario. Creo que la captura no solamente obedece a una herramienta de ejercicio de la legalidad, sino que en buena hora ha activado un plan que tiene la estabilización, la transformación y la transición a la democracia. Entonces celebro, respaldo plenamente esa operación que permitió la captura de un delincuente de esta naturaleza. Y creo que es coherente, toda vez que las experiencias internacionales muestran que cuando hay amenazas de esta naturaleza se debe actuar con contundencia, como fue el caso de la captura y posterior juzgamiento de Slobodan Milosevic, o como la operación contra a Osama bin Laden.

    Nicolás Maduro es trasladado por agentes de la DEA.

    Después de lo ocurrido con Maduro el propio Trump mencionó que Colombia podría ser el siguiente. Finalmente eso terminó con una reunión del presidente Petro con el líder republicano en la Casa Blanca. ¿Cómo mira usted una eventual intervención de Estados Unidos en Colombia?

    Desafortunadamente Petro llegó a atacar al presidente Trump, a tratar de provocarlo, y él no tiene ningún tipo de resultado efectivo en la lucha contra el narcotráfico, porque los cultivos ilícitos están disparados, porque ha nombrado a muchos de los cabecillas de grupos armados como gestores de paz para eludir la justicia, y yo creo que todo eso llevó a que hubiera una presión que Petro no aguantó y por eso tuvo que salir corriendo a pedir una cita, ir a pedir perdón, a disculparse y a comprometerse. Entonces, sin lugar a dudas, no se necesita ningún tipo de intervención en Colombia; Lo que sí se necesita es reactivar la colaboración estrecha que entre los dos países.

    Más sobre:LT SábadoIván DuqueColombiaKastChileMaduroVenezuelaFARCBoricMigraciónTrumpEE.UU.Petro

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