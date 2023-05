Jeffrey Epstein pareció amenazar a Bill Gates por la aventura del cofundador de Microsoft con jugadora de bridge rusa

El financista caído en desgracia estaba intentando crear un fondo filantrópico que esperaba que incluyera al multimillonario como donante principal.

Jeffrey Epstein descubrió que Bill Gates tuvo una aventura con una jugadora de bridge rusa y luego pareció usar su conocimiento para amenazar a uno de los hombres más ricos del mundo, según personas familiarizadas con el asunto.

El cofundador de Microsoft conoció a la mujer alrededor de 2010, cuando tenía 20 años. Epstein la conoció en 2013 y luego pagó para que ella asistiera a una escuela de codificación de software. En 2017, Epstein le envió un correo electrónico a Gates y le pidió que le reembolsara el costo del curso, según personas familiarizadas con el asunto.

El correo electrónico llegó después de que el convicto por abuso sexual tuvo problemas y no logró persuadir a Gates para que participara en un fondo caritativo multimillonario que Epstein intentó establecer con JPMorgan Chase. La implicancia detrás del mensaje, según las personas que lo vieron, era que Epstein podría revelar el affair si Gates no mantenía una relación entre los dos hombres.

“Gates se reunió con Epstein únicamente con fines filantrópicos. Habiendo fracasado varias veces en llevar a Gates más allá de estos asuntos, Epstein intentó sin éxito aprovechar una relación pasada para amenazar a Gates”, dijo una portavoz de Gates.

Esta foto del 28 de marzo de 2017 proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York muestra a Jeffrey Epstein. Foto: AP

Epstein fue acusado en 2006 de abusar sexualmente de niñas de tan solo 14 años y se declaró culpable en 2008 de solicitar y conseguir a una menor para la prostitución. Pasó un tiempo en una cárcel de Florida y se registró como delincuente sexual. Después de que el diario Miami Herald informara sobre docenas de mujeres más que dijeron haber sido abusadas, fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual. Murió más tarde ese año en la cárcel mientras esperaba el juicio en lo que el médico forense dictaminó que fue un suicidio.

Gates, de 67 años, asesor tecnológico de Microsoft y uno de sus principales accionistas, ha dicho que se reunió con Epstein unas cuantas veces solo para hablar de filantropía, lo que lamenta y califica de error.

Mila Antonova, la jugadora de bridge rusa, se negó a comentar sobre Gates y dijo que no sabía quién era Epstein cuando se conocieron. “No tenía idea de que era un criminal o tenía algún motivo oculto”, dijo sobre Epstein. “Pensé que era un hombre de negocios exitoso y quería ayudar”. Ella agregó: “Estoy disgustada con Epstein y lo que hizo”.

Los nuevos detalles sobre Epstein y Gates revelan una capa de complejidad en su relación y arrojan nueva luz sobre cómo operaba Epstein. En los años transcurridos entre su condena en 2008 y su muerte, Epstein llenó sus días de reuniones con políticos, empresarios, académicos y celebridades. Proporcionó favores y trató de utilizar las conexiones para sus propios fines. Y cuando las relaciones se agriaban, podía volverse contra la gente.

Gates, con un patrimonio neto superior a los 100.000 millones de dólares y uno de los filántropos más importantes del mundo, figuraba entre los nombres más conocidos del calendario de Epstein.

A partir de 2011, Gates tenía más de media docena de reuniones programadas con Epstein, incluidas cenas en la casa de Epstein en Nueva York, según muestran los documentos. Gates voló en el avión privado de Epstein desde Nueva Jersey a Florida en marzo de 2013, según los registros de vuelo. Ese mismo mes, los dos hombres se reunieron en Francia con un funcionario del comité del Premio Nobel de la Paz. Pasaron juntos gran parte de un día en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2014 conociendo a otros multimillonarios, informó el Journal.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, reacciona durante una visita al primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, de la Imperial College University, en Londres, el 15 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Clases de bridge

Gates ha dicho que aprendió a jugar bridge por sus padres y que el juego de cartas se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos. Gates jugó con Antonova, otra devota del juego. Asistió a una universidad en Rusia entre 2000 y 2005, según su perfil de LinkedIn. Más tarde fundó un club de bridge en Estados Unidos antes de asumir varios roles como ingeniera de software en San Francisco Bay Area, según muestra su perfil de LinkedIn.

En un video publicado en línea en 2010, Antonova habló sobre conocer a Gates en un torneo de bridge y jugar contra el cofundador de Microsoft. “No lo derroté, pero traté de patearlo con mi pierna”, dijo en el video.

Antonova tuvo la idea de iniciar un negocio en línea para enseñar a la gente a jugar bridge y buscó fondos para ello, según documentos vistos por The Wall Street Journal. Boris Nikolic, un confidente de Gates y principal asesor científico en ese momento, que también conocía a Epstein, le presentó a Antonova a Epstein para ayudarla a recaudar fondos, según muestran los documentos.

Nikolic dijo que cuando conoció a Epstein, fue en su calidad de asesor científico de Gates y discutieron propuestas filantrópicas. “Lamento profundamente haber conocido a Epstein”, dijo Nikolic. “Sus crímenes fueron despreciables. Nunca vi nada como su comportamiento ilegal. Mi corazón está con sus víctimas y sus familias”.

Antonova y Nikolic se reunieron en la casa de Epstein en noviembre de 2013, donde ella le presentó su propuesta a Epstein, quien hizo comentarios, según muestran los documentos. Estaba buscando recaudar US$ 500.000 para la empresa, a la que llamó BridgePlanet. Su misión era “promover el bridge mediante la creación de tutoriales de calidad para principiantes y jugadores avanzados”.

El 9 de noviembre, Antonova escribió un correo electrónico para agradecer a Epstein por la reunión y la revisión de la propuesta. Epstein finalmente no invirtió en el proyecto, dijo Antonova.

Mila Antonova, jugadora de bridge rusa. Foto: YouTube

Al año siguiente, en noviembre de 2014, Antonova se quedó brevemente en un departamento en la ciudad de Nueva York proporcionado por Epstein. “No interactué con él ni con nadie más mientras estuve allí”, dijo.

Después de que no pudo obtener fondos para BridgePlanet, Antonova dijo que decidió convertirse en programadora de software y pidió a varias personas que le prestaran dinero para un campo de entrenamiento de programación.

“Epstein accedió a pagar y pagó directamente a la escuela. No se intercambió nada. No sé por qué hizo eso”, dijo. “Cuando le pregunté, dijo algo así como que era rico y quería ayudar a la gente cuando pudiera”.

Conexión JPMorgan

Mientras se reunía con Gates, Epstein también tenía varias reuniones programadas con otras personas cercanas a Gates, incluidos Nikolic, el exejecutivo de Microsoft Nathan Myhrvold y la miembro del personal de la Fundación Gates, Melanie Walker, según muestran los documentos.

“Epstein asistía regularmente a las conferencias TED y era un gran donante para la investigación científica básica. Así es cómo y por qué Nathan lo conoció y ahí es exactamente donde termina su asociación”, dijo una portavoz de Myhrvold.

“Nunca debí haberme asociado con él, y ahora estoy agradecido de que nunca haya invertido en mis esfuerzos”, dijo Nikolic. Un portavoz de Walker se negó a comentar sobre sus reuniones con Epstein.

En ese momento, Epstein estaba tratando de establecer un fondo caritativo multimillonario con JPMorgan que potencialmente reuniría dinero de algunas de las personas más ricas del mundo. Epstein propuso que JPMorgan estableciera el fondo con una contribución mínima de US$100 millones por individuo y le pagara millones de dólares en honorarios, según muestran los documentos. Además de los honorarios, el financiero caído en desgracia vio el fondo como una forma de rehabilitar su reputación, según personas a las que les contó sobre su forma de pensar. Dependía de asegurar el apoyo de Gates, según muestran los documentos.

Vista del exterior de la sede corporativa de JP Morgan Chase & Co en Nueva York, 20 de mayo de 2015. Foto: Reuters

Los mensajes de Epstein, que estaban salpicados de errores tipográficos y ortográficos, intentaban dar la impresión de que era un asesor cercano de Gates. Gates no fue incluido en los correos electrónicos revisados por el Journal. La portavoz de Gates ha dicho que Epstein nunca trabajó para Gates y tergiversó sus vínculos en las comunicaciones con JPMorgan y otros.

“En esencia, este (fondo) le permitirá a Bill tener acceso a personas, inversiones, asignaciones y gobernanza de mayor calidad sin alterar su matrimonio ni las sensibilidades de los empleados actuales de la fundación”, escribió Epstein el 16 de agosto de 2011 a dos importantes ejecutivos de JPMorgan, Jes Staley y Mary Erdoes.

Al día siguiente, Epstein escribió: “Bill está terriblemente frustrado. ¡A él le gustaría! potenciar algunas de las cosas que funcionan sin restar valor a las que no funcionan”.

El 2 de octubre, envió otro correo electrónico a Staley y Erdoes criticando una presentación que JPMorgan había preparado sobre el proyecto. “La presentación no está hecha a la medida de la factura. Es la única persona, la única, que cuenta.”

El fondo de caridad nunca despegó. “La firma no lo necesitaba como cliente”, dijo un portavoz de JPMorgan sobre Epstein. “La firma no lo necesitaba para presentaciones. Sabiendo lo que sabemos hoy, desearíamos no haber hecho nunca negocios con él”. Un portavoz del banco dijo que Erdoes se negó a comentar. Un abogado de Staley, que ya no está en JPMorgan, no respondió a una solicitud de comentarios. Staley dijo anteriormente que lamenta su amistad con Epstein.

Problemas de relación

Mientras trabajaba en el fondo de caridad, Epstein se reunió en 2013 con Gates y funcionarios noruegos que visitaban la casa de Epstein. Epstein le dijo a un exempleado de la Fundación Gates que conocía a los noruegos y que podría ayudar a Gates a ganar el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para erradicar la poliomielitis.

Gates y Epstein se reunieron en marzo en Estrasburgo, Francia, en la casa de Thorbjørn Jagland, entonces presidente del comité del Premio Nobel de la Paz. Ese septiembre, Epstein programó una reunión con Gates, Jagland y otros en su casa, según muestran los documentos.

“Nuestros documentos muestran que Gates se reunió con funcionarios noruegos para discutir la situación de seguridad en Afganistán como parte del trabajo de Gates sobre la erradicación de la poliomielitis”, dijo la portavoz de Gates. “Gates nunca se ha centrado ni ha hecho campaña por el Premio Nobel de la Paz, ni por ningún otro premio”. Jagland no respondió a las solicitudes de comentarios. Anteriormente dijo que el premio no era un tema de discusión durante la reunión de Estrasburgo.

Varios años de discusiones con JPMorgan, Gates y otros no lograron generar el fondo de caridad para Epstein o el compromiso de Gates con él.

En 2017, Epstein contactó a Gates sobre la jugadora de bridge rusa, años después de que terminara la relación, según personas familiarizadas con el asunto. Envió un correo electrónico a Gates solicitando el reembolso de los costos de la escuela de codificación de Antonova, señalaron las personas.

La suma era irrelevante para los dos hombres y el tono del mensaje era que Epstein sabía sobre el asunto y podía exponerlo, manifestaron las personas.

La portavoz de Gates dijo que no hizo ningún pago. " Gates no tenía tratos financieros con Epstein”, dijo.

Días antes de morir en 2019, Epstein cambió su testamento y nombró a Nikolic como albacea suplente. Nikolic afirmó que Epstein no discutió la idea con él de antemano y que posteriormente se negó a servir.

“Él no pudo haber incluido a Bill, porque hubiera sido demasiado obvio, así que me eligió a mí”, recordó. “He llegado a creer que probablemente fue un movimiento de represalia contra Bill Gates”.