    Mundo

    Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en Estados Unidos muere a los 84 años

    El también candidato presidencial demócrata en 1984 era un orador apasionado. Su misión, según decía, era "transformar la mentalidad de Estados Unidos".

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Archivo

    El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles y líder político demócrata, falleció a los 84 años.

    Jackson, un orador talentoso y apasionado, era conocido por su retórica vehemente, a menudo defendiendo los intereses de los trabajadores, especialmente de las minorías, lo que lo convirtió en la figura negra más influyente del país.

    Su fallecimiento fue confirmado por su familia en un comunicado, que dijo que Jackson “murió en paz”, pero no dio una causa.

    Según el diario The New York Times, Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según la organización de defensa que fundó, Rainbow PUSH Coalition. En 2017, anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, que en sus primeras etapas puede producir efectos similares en los movimientos corporales y el habla.

    Foto: Archivo

    Buscó la nominación demócrata a la presidencia en 1984, convirtiéndose en el primer hombre negro en emprender una campaña nacional para obtener el respaldo de un partido importante. Regresó a la contienda en 1988 y obtuvo una gran victoria en Michigan, un triunfo que lo catapultó brevemente a la posición de favorito.

    La prensa recordó que uno de sus discursos más famosos, pronunciado en la Convención Nacional Demócrata de Atlanta en 1988, instó a diferentes grupos estadounidenses -personas negras y blancas, liberales y conservadores- a buscar puntos en común. “El progreso no llegará ni a través de un liberalismo sin límites ni de un conservadurismo estático”, dijo, “sino en la masa crítica de la supervivencia mutua… Se necesitan dos alas para volar”.

    El diario The Wall Street Journal indicó que Jackson “era el favorito de muchos liberales, que lo veían como un fuerte defensor de los marginados, y no era del agrado de muchos conservadores y algunos comentaristas y políticos, que lo veían como un autopromotor que exageraba su relación con Martin Luther King Jr”.

    Jesse Louis Burns nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur. Su madre era Helen Burns, quien entonces tenía 16 años, y su padre biológico era Noah Louis Robinson, un vecino casado de 33 años. Aproximadamente un año después del nacimiento de Jesse, su madre se casó con Charles Jackson, un cartero que lo adoptó.

    Foto: Archivo

    Jackson creció en el Sur segregado y asistió a una escuela secundaria solo para afroamericanos en Greenville. En 1959, asistió a la Universidad de Illinois con una beca de fútbol americano, pero se transfirió a la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte, una institución históricamente afroamericana.

    En 1960, él y otras siete personas negras organizaron una sentada en la biblioteca pública, a la que solo se permitía el acceso a personas blancas. La policía arrestó al grupo, conocido posteriormente como los Ocho de Greenville, y los acusó de alteración del orden público. Jackson participó en marchas en Alabama, y posteriormente Martin Luther King lo designó como líder de las iniciativas de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en Chicago.

