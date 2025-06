Juez federal de Estados Unidos ordena liberar al estudiante y activista palestino Mahmoud Khalil

Tras estar más de tres meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), un juez federal de Estados Unidos ordenó este viernes la liberación del estudiante palestino Mahmoud Khalil.

Khalil había sido capturado por la ICE el pasado 11 de marzo en una serie de redadas contra el antisemitismo del gobierno de Donald Trump. Por el momento se encontraba en un centro de detención de la ICE en Louisiana.

El joven estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York había sido uno de los principales impulsores durante el 2024 de protestas por la guerra en la Franja de Gaza y por el momento es el último líder relevante pro-Palestina que se mantiene en custodia en Estados Unidos.

Quien fuera calificado por el presidente de los Estados Unidos como “un estudiante extranjero radical partidario de Hamas ”, le habrían revocado su residencia permanente en el país y pasaría por un juicio para finalmente ser deportado.

Sin embargo, este viernes el juez Michael Farbiarz señaló, según menciona CNN: “ Voy a ejercer la discreción que tengo para ordenar la puesta en libertad del peticionario en este caso ”.

Según detalló CNN, inicialmente el juez le habría enfatizado al gobierno que no podían seguir reteniendo a Khalil bajo el argumento que su presencia era contraria al interés nacional. Por ello, el Departamento de Justicia argumentó que el detenido no había facilitado la información requerida para su solicitud para ser un residente permanente en el país, lo que fue confirmado por el juez.

Sin embargo, durante el juicio de este viernes la defensa de Khalil argumentó que debería ser puesto en libertad bajo fianza o al menos trasladado a un centro de retención más cercano a su esposa. Así las cosas, Farbiarz terminó por conceder su libertad al no existir riesgo de fuga ni haber un peligro para la seguridad pública.

"El peticionario no presenta riesgo de fuga, y las pruebas que se me han presentado al menos es que no es un peligro para la comunidad, y punto", señaló Farbiarz según detalla CNN.

Al mismo medio, una de las abogadas de Khalil, Baher Azmy, señaló que “el tribunal concluyó que no hay motivo para que continúe detenido, dados los graves daños que se están produciendo, el enfriamiento que está sufriendo su discurso y el de otras personas como consecuencia de su detención”.