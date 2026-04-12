Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, inició este domingo la jornada electoral con una visita a la tumba de su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori, en un gesto simbólico previo a emitir su voto.

La abanderada del partido Fuerza Popular acudió a primera hora al cementerio en Lima, donde reposan los restos del dictador, quien falleció en septiembre de 2024 a los 86 años.

La visita se produce en el marco de las elecciones generales que se desarrollan este domingo en el país, donde más de 27 millones d e ciu d a d anos están convocados a las urnas para elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

Cuarta candidatura

Keiko Fujimori, de 50 años, enfrenta su cuarta candidatura presidencial tras haber alcanzado la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores, en un escenario marcado por una alta fragmentación política con 35 postulantes en competencia.

En estos comicios, considerados entre los más inciertos de los últimos años, las encuestas anticipan la realización de una segunda vuelta, prevista para junio, debido a la dispersión del voto.

Entre los principales contendores que buscan avanzar al balotaje figuran también Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez.

Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

La jornada electoral comenzó a las 07.00 horas con la apertura de más de 10 mil centros de votación en todo el país, en un proceso que se extenderá por diez horas y cuyo escrutinio podría tardar varios días.

El proceso se desarrolla además en un contexto de inestabilidad política, tras una década en la que Perú ha tenido ocho presidentes, y bajo un sistema electoral que contempla una papeleta con cinco elecciones simultáneas.