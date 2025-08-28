Kim Jong Un y una veintena de líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará China la próxima semana para acudir al desfile militar del 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Esto a seis años de su último desplazamiento al país vecino, en un viaje inusual en el que coincidirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, además de otros 25 jefes de Estado y de gobierno.

Kim “visitará pronto la República Popular China por invitación de Xi Jinping”, indicó la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA sobre un evento en el que se espera que el mandatario chino pase revista a las fuerzas armadas del país en la plaza de Tiananmen.

Esta será la quinta de sus visitas oficiales al gigante asiático, después de que se reuniera por última vez con el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, en enero de 2019, poco después de su encuentro con Donald Trump en Hanói, Vietnam.

Kim Jong Un y Xi Jinping

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino confirmó la asistencia de Kim, así como la de dirigentes de una veintena de países más, incluidos Rusia, Armenia, Cuba, Birmania, Irán, Bielorrusia, Pakistán y Venezuela.

Como informó la BBC, en el desfile del próximo miércoles China exhibirá su armamento más avanzado, incluyendo cientos de aeronaves, tanques y sistemas anti drones. Además será la primera vez que la nueva estructura de su ejército se muestra en su totalidad.

Este se efectuará en la histórica Plaza de Tiananmen, con tropas de 45 de los escalones del ejército chino y veteranos de guerra.