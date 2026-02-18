La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

José Antonio Kast y Rodrigo Paz se reunieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Foto: archivo

Según el medio boliviano El Deber, el gobierno de Rodrigo Paz estaría trabajando en conjunto con el futuro gobierno de José Antonio Kast en una hoja de ruta de nueve directrices para el trabajo bilateral entre los estados.

La hoja de ruta bilateral —que será revalidada cuando se reúnan los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz el 11 de marzo— apunta a activar una mesa de trabajo binacional en seguridad, puertos, transporte, energía y conectividad bioceánica. Desde el gobierno de Paz explicaron que el temario avanzará sin que Bolivia renuncie a su reivindicación marítima, apunta el medio boliviano El Deber.

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, y el presidente electo, José Antonio Kast, junto a sus equipos reunidos en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de Panamá. Foto: archivo

Aunque la Cancillería boliviana no difundió el detalle punto por punto, se delinearon los principales ejes de la agenda.

Los temas considerados abarcan la seguridad fronteriza y lucha contra ilícitos en zonas limítrofes; puertos marítimos, con foco en facilidades logísticas y uso de terminales en el Pacífico; transporte ferroviario, orientado a la reactivación y eficiencia de los tramos Arica–La Paz y Uyuni–Antofagasta; conectividad vial y logística para el comercio exterior.

A lo anterior, se suman energía e hidrocarburos, con cooperación técnica e integración de mercados, además de corredores bioceánicos y la articulación Atlántico–Pacífico con paso por Bolivia.

Por último, entre los temas aparecen comercio e inversiones en el marco de una agenda económica con seguridad jurídica, cooperación productiva en áreas como minería, agricultura y litio, y movilidad humana y asuntos consulares, con énfasis en la comunidad boliviana en Chile.