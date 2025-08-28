La Casa Blanca destituye a la jefa de la agencia de salud de EE.UU. tras enfrentamiento por las vacunas

Susan Monarez en su toma de posesión como directora del CDC, el pasado mes de julio. Foto: CDC

La administración de Donald Trump confirmó el miércoles que destituía a la jefa de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos después de que ella se negara a dimitir durante un enfrentamiento con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo frente a las vacunas.

La creciente disputa por la amplia reforma de la política de vacunación en EE.UU. emprendida por Kennedy también provocó la renuncia de otros cinco altos funcionarios de los CDC, según informó un sindicato que representa a parte de los trabajadores de la agencia.

Susan Monarez is no longer director of the Centers for Disease Control and Prevention. We thank her for her dedicated service to the American people. @SecKennedy has full confidence in his team at @CDCgov who will continue to be vigilant in protecting Americans against infectious… — HHS.gov (@HHSGov) August 27, 2025

Kennedy anunció a principios de agosto que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) cancelaría fondos por valor de 500 millones de dólares destinados a proyectos de desarrollo de vacunas de ARNm contra virus respiratorios como el Covid-19 y la gripe.

Susan Monarez, científica de la salud y funcionaria de carrera, llevaba menos de un mes como directora de los CDC cuando el HHS de Kennedy anunció en X que “ya no es directora”.

Sin embargo, sus abogados afirmaron en un comunicado enviado a AFP que Monarez “ni renunció ni recibió notificación de la Casa Blanca de que había sido despedida”.

HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. would not comment Thursday on the situation over CDC Director Susan Monarez's job but said that President Trump has "ambitious hopes" for the CDC. https://t.co/HONMLw6Ef8 pic.twitter.com/uamwIcGCrA — ABC News (@ABC) August 28, 2025

“Como persona íntegra y comprometida con la ciencia, no dimitirá”, dijeron sus abogados, acusando a Kennedy de “politizar la salud pública para obtener beneficios políticos y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses”.

Monarez fue blanco de presiones después de que “se negara a avalar directrices imprudentes, sin base científica, y a despedir a expertos de salud dedicados”, añadieron.

"The president has the authority to fire those who are not aligned with his mission."



When asked about CDC Director Susan Monarez being ousted, White House press sec. Karoline Leavitt said "this woman has never received a vote in her life." https://t.co/pSURWyr1Lu pic.twitter.com/01v4yUfWo5 — ABC News (@ABC) August 28, 2025

La Casa Blanca confirmó más tarde que Monarez había sido destituida: “Como deja claro el comunicado de sus abogados, Susan Monarez no está alineada con la agenda del Presidente de Hacer América Saludable de Nuevo”, dijo en un correo electrónico a AFP el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

“Dado que Susan Monarez se negó a dimitir pese a haber informado a la dirección del HHS de su intención de hacerlo, la Casa Blanca ha decidido cesarla de su cargo en los CDC”, agregó.

The Washington Post, que fue el primero en informar de la destitución de Monarez, señaló que Kennedy la presionó para renunciar después de que ella se negara a apoyar sus cambios en la política de vacunación.

No obstante, uno de los abogados de Monarez, Mark S. Zaid, rechazó el despido por considerarlo “legalmente deficiente” porque el Presidente no lo anunció, ya que Desai no respondió a un correo electrónico en el que se le preguntaba si Trump lo haría, reseña el periódico The New York Times.

“Ya basta”

Tras su salida, cinco altos funcionarios de los CDC presentaron su renuncia por correo electrónico, según el sindicato AFGE Local 2883, que representa a más de 2.000 trabajadores de la agencia.

“This is the work of a death cult," a former CDC staffer said.



“MAHA craziness is gonna run the table,” one source warned. “It’s really bad now, but things can always get worse.”



Story: https://t.co/FrUHCE8eSi pic.twitter.com/7aqssoxXFx — Rolling Stone (@RollingStone) August 28, 2025

“Nos sorprendió escuchar la repentina dimisión de múltiples líderes experimentados de salud pública en los CDC”, dijo el sindicato en un comunicado.

“Muchos sintieron que no tenían otra opción más que abandonar los trabajos que amaban porque la política no les dejó alternativa”, agregó, subrayando: “Las vacunas salvan vidas”.

“Ya basta”, dijo Demetre Daskalakis, quien renunció como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC.

My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

“No puedo servir en un entorno que trata a los CDC como una herramienta para generar políticas y materiales que no reflejan la realidad científica y que buscan dañar, en lugar de mejorar, la salud pública”, escribió en X.

La jefa médica de los CDC, Debra Houry, y Daniel Jernigan, director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas, también se encontraban entre los dimisionarios, según medios estadounidenses que citaron notas enviadas al personal.

“La salud pública bajo ataque”

Desde que asumió el cargo, Kennedy Jr. ha reformado drásticamente la política de vacunación de EE.UU., destituyendo a reconocidos expertos en inmunización, restringiendo el acceso a las vacunas contra el Covid-19 para mujeres embarazadas y niños sanos, y recortando el financiamiento para el desarrollo de nuevas vacunas.

Robert F. Kennedy Jr., nominado por Donald Trump para ser secretario de Salud y Servicios Humanos, testifica ante una audiencia de confirmación del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el 30 de enero de 2025. Foto: Archivo Nathan Howard

Tales medidas van en contra del consenso científico y han sido duramente criticadas por expertos externos.

El secretario de Salud despidió en junio a todos los miembros del comité asesor de vacunas de los CDC, reemplazándolos por asesores seleccionados por él, incluidos activistas antivacunas.

Tras obtener la confirmación del Senado, Monarez juró como directora de los CDC el 31 de julio, en una ceremonia dirigida por Kennedy.

La Casa Blanca ya había tenido que retirar en marzo la candidatura del primer nominado de Trump para dirigir los CDC, David Weldon, un médico conocido por su postura antivacunas, ante el temor de que no obtuviera suficiente apoyo en el Senado.

Three senior CDC leaders who resigned told The Post they were asked to participate in an unscientific vaccine recommendation process that they believe could harm the health of Americans. https://t.co/FZEBm4nOQz — The Washington Post (@washingtonpost) August 28, 2025

La salida de Monarez se produce en medio de una crisis en los CDC, con sede en Atlanta, que fueron blanco a principios de agosto de un ataque armado perpetrado por un hombre que, según informes, culpaba a la vacuna contra el Covid de una enfermedad no especificada.

Posteriormente, cientos de empleados y exempleados de la agencia firmaron una carta abierta condenando las acciones de Kennedy y acusándolo de poner en riesgo a la población al difundir desinformación, particularmente sobre las vacunas.

“La salud pública en sí misma está bajo ataque”, advirtió el sindicato en su comunicado del miércoles, añadiendo: “Lo vemos en los agujeros de bala en nuestros edificios”.