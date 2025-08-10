SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Fuentes de gobierno han asegurado que es "absolutamente posible" que Zelenski asista, escenario que tanto el líder ucraniano como la Unión Europea han solicitado.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Instagram @zelenskyy_official

Luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski reclamara la presencia de su país en la reunión que los líderes de Estados Unidos y Rusia sostendrán el 15 de agosto en Alaska, la Casa Blanca aseguró que la presencia del mandatario ucraniano no está del todo descartada en otras citas de similar carácter.

Fuentes gubernamentales declararon a CNN bajo condición de anonimato que Trump “seguía abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes”, escenario al que se plegó la Unión Europea el sábado. Sin embargo, las citadas fuentes aseveraron que por ahora “la Casa Blanca está planeando la reunión bilateral solicitada por el presidente (Vladímir) Putin”.

En esta fotografía, tomada y difundida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 25 de junio de 2025, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya. Foto: AFP HANDOUT

Asimismo, fuentes de la administración Trump dijeron a NBC News que es “absolutamente posible” que Zelenski esté en la reunión en Alaska y que “todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda”.

El mandatario estadounidense ha adelantado que las negociaciones podrían implicar el intercambio de territorio entre los Rusia y Ucrania, cuyo conflicto bélico experimentó una escalada en 2022. Zelenski, por su lado, reiteró ayer su negativa a ceder territorio ucraniano. Putin, en tanto, ha exigido, entre otras condiciones, que se reconozca la anexión rusa de Crimea y de cuatro regiones orientales de ucrania.

Fotografía de archivo de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump.

Lee también:

Más sobre:Donald TrumpReuniónVolodímir ZelenskiVladímir Putin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”

Investigan homicidio en Talcahuano: joven muere tras recibir múltiples impactos balísticos

Elizalde insiste en debate por voto extranjero en elecciones: “En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile”

Pacto parlamentario oficialista: Carmona (PC) advierte que ir en dos listas “significa bajar el rendimiento de electividad”

Eric Aedo responde a Organización Demócrata Cristiana de América: “¿Pretenden apoyar un gobierno de ultraderecha?"

Elizalde asegura que reapertura parcial de El Teniente se realiza “velando por la seguridad de los trabajadores”

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”
Chile

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”

Investigan homicidio en Talcahuano: joven muere tras recibir múltiples impactos balísticos

Elizalde insiste en debate por voto extranjero en elecciones: “En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile”

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Héroes

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool
El Deportivo

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool

“Tuvo un gran estreno”: prensa uruguaya llena de elogios a Brayan Cortés tras su debut con Peñarol en el clásico

El desahogo del DT de Peñarol: “Sé que mucha gente se sentó a ver el error de Brayan Cortés para hacer una novela”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska
Mundo

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Netanyahu defiende plan para intensificar la guerra: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas”

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?