La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska
Fuentes de gobierno han asegurado que es "absolutamente posible" que Zelenski asista, escenario que tanto el líder ucraniano como la Unión Europea han solicitado.
Luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski reclamara la presencia de su país en la reunión que los líderes de Estados Unidos y Rusia sostendrán el 15 de agosto en Alaska, la Casa Blanca aseguró que la presencia del mandatario ucraniano no está del todo descartada en otras citas de similar carácter.
Fuentes gubernamentales declararon a CNN bajo condición de anonimato que Trump “seguía abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes”, escenario al que se plegó la Unión Europea el sábado. Sin embargo, las citadas fuentes aseveraron que por ahora “la Casa Blanca está planeando la reunión bilateral solicitada por el presidente (Vladímir) Putin”.
Asimismo, fuentes de la administración Trump dijeron a NBC News que es “absolutamente posible” que Zelenski esté en la reunión en Alaska y que “todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda”.
El mandatario estadounidense ha adelantado que las negociaciones podrían implicar el intercambio de territorio entre los Rusia y Ucrania, cuyo conflicto bélico experimentó una escalada en 2022. Zelenski, por su lado, reiteró ayer su negativa a ceder territorio ucraniano. Putin, en tanto, ha exigido, entre otras condiciones, que se reconozca la anexión rusa de Crimea y de cuatro regiones orientales de ucrania.
