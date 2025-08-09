SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Donald Trump aseveró que las negociaciones por la paz entre Rusia y Ucrania podrían incluir un intercambio de territorios. Sin enbargo, el jefe de Estado ucraniano se opuso a esta idea en su reciente mensaje.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: X @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió a la reunión que tendrán los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska para abordar la guerra en curso entre Moscú y Kiev.

“El presidente Trump anunció los preparativos para su reunión con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”, dice la publicación de Zelenski en X, escrita en inglés y acompañada de un video de él mismo repitiendo este mensaje en ucraniano.

Imagen de archivo de Donald Trump y Vladimir Putin.

A juicio del mandatario ucraniano, “Putin no creía en nuestro pueblo y, por lo tanto, tomó la desesperada decisión de intentar tomar Ucrania. Este fue su principal error: no tener en cuenta a los ucranianos”.

Junto con aseverar que él si cree “en los ucranianos” y que incluso los aliados de Putin “saben que Rusia está haciendo el mal”, Zelenski señaló: “No recompensaremos a Rusia por lo que ha perpetrado. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna”.

Volodímir Zelenski

“Esta guerra debe terminar, y Rusia debe terminarla. La inició y la está prolongando, ignorando todos los plazos, y ese es el problema. La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución. Nadie se apartará de ella, ni podrá hacerlo. Los ucranianos no cederán sus tierras. Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y con todos nuestros socios para lograr una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú“, cerró.

La reunión a la que hizo referencia Zelenski será la primera entre EE.UU. y Rusia desde 2021. Antes del anuncio, Trump adelantó que las negociaciones podrían implicar el intercambio de territorio entre los dos países en disputa. “Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, dijo Trump, durante la firma de un acuerdo de paz entre las autoridades de Armenia y Azerbaiyán.

Lee también:

Más sobre:Donald TrumpVolodimir ZelenskiVladimir PutinRusiaEstados UnidosUcraniaGuerra

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Valparaíso: tenían 974 gramos de una sustancia indeterminada

Encuentran en Quillón cuerpo de adulto mayor desaparecido en Hualpén: detienen a conductor que confesó el crimen

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Servicios

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas
Chile

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”
Negocios

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania
Tendencias

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro
El Deportivo

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

La decisión del club que alimenta las posibilidades de Ben Brereton en el Southampton

Iván Zamorano: “El fútbol chileno tiene que mejorar; en el 98, el 90 por ciento de la Roja provenía de clubes locales”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump
Mundo

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?