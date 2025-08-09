“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió a la reunión que tendrán los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska para abordar la guerra en curso entre Moscú y Kiev.

“El presidente Trump anunció los preparativos para su reunión con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”, dice la publicación de Zelenski en X, escrita en inglés y acompañada de un video de él mismo repitiendo este mensaje en ucraniano.

Imagen de archivo de Donald Trump y Vladimir Putin.

A juicio del mandatario ucraniano, “Putin no creía en nuestro pueblo y, por lo tanto, tomó la desesperada decisión de intentar tomar Ucrania. Este fue su principal error: no tener en cuenta a los ucranianos”.

Junto con aseverar que él si cree “en los ucranianos” y que incluso los aliados de Putin “saben que Rusia está haciendo el mal”, Zelenski señaló: “No recompensaremos a Rusia por lo que ha perpetrado. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna”.

Volodímir Zelenski

“Esta guerra debe terminar, y Rusia debe terminarla. La inició y la está prolongando, ignorando todos los plazos, y ese es el problema. La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución. Nadie se apartará de ella, ni podrá hacerlo. Los ucranianos no cederán sus tierras. Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y con todos nuestros socios para lograr una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú“, cerró.

La reunión a la que hizo referencia Zelenski será la primera entre EE.UU. y Rusia desde 2021. Antes del anuncio, Trump adelantó que las negociaciones podrían implicar el intercambio de territorio entre los dos países en disputa. “Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, dijo Trump, durante la firma de un acuerdo de paz entre las autoridades de Armenia y Azerbaiyán.