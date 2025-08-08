Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la guerra en Ucrania, la que se extiende desde febrero de 2022.

El anuncio lo dio a conocer a través de Truth Social, donde confirmó que el encuentro se realizará el próximo viernes 15 de agosto.

El lugar escogido para que ambos mandatarios se reúnan será el estado de Alaska.

“La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el ´presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska”, publicó Trump, anunciando que dará a conocer más detalles a la brevedad.