OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    La petición argumenta que “un número significativo de las embarcaciones” son propiedad de una presunta empresa pantalla del grupo palestino.

    Por 
    Europa Press

    La Fiscalía de Israel ha presentado este lunes una petición ante un tribunal de Haifa para lograr autorización para confiscar las 50 embarcaciones usadas por los activistas de la Flotilla de la Libertad para intentar romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, argumentando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) habría financiado y respaldado estas acciones.

    Así, la petición argumenta que “un número significativo de las embarcaciones” son propiedad de una presunta empresa pantalla del grupo palestino, identificada como Neptune Cyber y a la que acusa de operar bajo la organización no gubernamental Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA), a la que Israel vincula con Hamas, según ha informado el diario ‘The Times of Israel’.

    La Fiscalía no ha identificado por ahora quiénes son los propietarios de los barcos, si bien sostienen que Israel tiene autorizad para incautar estas embarcaciones según el Derecho Internacional, después de que todas ellas fueran interceptadas por la Armada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

    En este sentido, sostiene que las iniciativas “no tuvieron precedentes en escala e impacto, con una planificación organizada y un mando centralizado”. “Buscaban plantear un desafío a la Armada y romper el bloqueo naval (impuesto a la Franja en 2007, intensificado a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023)”, ha zanjado la Fiscalía israelí.

    Las autoridades israelíes detuvieron a cientos de activistas que iban a bordo de las 50 embarcaciones empleadas en ambas iniciativas, que intentaron llegar a las costas de Gaza a principios de octubre para entregar ayuda humanitaria, en medio entonces de la ofensiva militar israelí contra el enclave.

    Numerosos activistas, entre ellos ciudadanos españoles, denunciaron posteriormente haber sido sometidos a diversos abusos durante el periodo que permanecieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad israelíes hasta su deportación.

    Más sobre:IsraelGazaHamasFlotilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Triple homicidio en La Reina: el detalle de lo que encontraron los detectives en el sitio del crimen

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    El round definitivo en Anatel: la última medición de fuerzas entre Kast, Kaiser y Matthei
    Chile

    El round definitivo en Anatel: la última medición de fuerzas entre Kast, Kaiser y Matthei

    Triple homicidio en La Reina: las pistas que encontraron los detectives tras revisar el sitio del crimen

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
    Negocios

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    ¿Educar o administrar el fracaso?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”
    El Deportivo

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”
    Cultura y entretención

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.
    Mundo

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte