SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    “Estamos continuando la guerra con todo nuestro poderío y será Irán el que determine cuándo termina la guerra”, ha dicho la Guardia Revolucionaria.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 6 de marzo de 2026, muestra humo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha recalcado este martes que será Teherán “el que determine cuándo termina la guerra”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que la ofensiva militar junto a Israel contra el país asiático, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, “está prácticamente terminada”.

    “Estamos continuando la guerra con todo nuestro poderío y será Irán el que determine cuándo termina la guerra”, ha dicho la Guardia Revolucionaria, que ha subrayado que “las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para proteger el petróleo y la seguridad de la región”.

    “Trump empezó la guerra mintiendo al pueblo estadounidense, pero ahora las respuestas de Irán le han dejado en un estado de confusión e indefensión”, ha sostenido, antes de reseñar que el mandatario estadounidense “intenta presionar psicológicamente a Irán a través de mentiras y engaños”.

    Así, ha subrayado que “Irán está haciendo con valentía y una firme voluntad frente a las agresiones de Estados Unidos e Israel”, al tiempo que ha esgrimido que “toda la infraestructura militar estadounidense en la región (de Oriente Próximo) ha sido destruida”, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Por otra parte, ha puntualizado que “las Fuerzas Armadas de Irán están esperando a la Armada estadounidense y al portaaeronaves ‘USS Gerald Ford’ en el estrecho de Ormuz”, antes de insistir en que “el fin de la guerra está en las manos de Irán”.

    El comunicado ha sido publicado después de que Trump afirmara en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS que considera que “la guerra está prácticamente terminada” porque a Teherán “no le queda nada en el sentido militar”. “Se va a terminar muy rápido”, apuntó, antes de asegurar que Irán “no tiene Armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea”.

    El mandatario sostuvo además que está “pensando en tomar el control” del estrecho de Ormuz, situado entre la península Arábiga e Irán y una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, y amenazó a Teherán si interfiere en esta vía navegable. “Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre”, zanjó.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

    Más sobre:Estados UnidosIránIsraelGuardia RevolicionariaDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos
    Chile

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo
    Tendencias

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    “HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

    El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola
    El Deportivo

    El millonario cheque que recibirá Huachipato por la activación de la cláusula de compra de Felipe Loyola

    La UC toma medidas para enfrentar los arranques de furia que tienen en la mira a Clemente Montes

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes
    Tecnología

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”
    Mundo

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA