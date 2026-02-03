La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

Cuando se cumple el primer mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, la reestructuración del gobierno de Venezuela no se detiene. El último movimiento de la presidenta interina Delcy Rodríguez fue el nombramiento de la hija de Diosdado Cabello, Daniella, como “ministra del Poder Popular para el Turismo”.

Este ajuste refuerza el poder familiar dentro del gabinete de quien ya es uno de los vértices de la cúpula chavista. Y es que no es la primera vez que un familiar del ministro de Interior es ungido con un cargo de relevancia en el gobierno de Venezuela.

Con la frase “Venezuela, abierta al mundo”, la presidenta encargada cerró el anuncio del nuevo nombramiento en X. Delcy Rodríguez encargó a la hija de Diosdado Cabello “la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”.

“Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura”, reza en su biografía de Instagram Daniella Cabello, citando a Ernesto “Che” Guevara.

He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional. pic.twitter.com/w9lV2osRBf — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 2, 2026

Desde hace dos años, Daniella Cabello Contreras dirige el Instituto Marca País y la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones. También es parte de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Tiene 33 años, una breve carrera como cantante y actriz. También como productora de televisión. Trabajó en este cargo en el programa de su padre, Con el mazo dando. Está casada con Omar Acedo, músico que compone los jingles reguetoneros de las propagandas gubernamentales chavistas.

También es influencer de redes sociales. La hija de Diosdado publica frecuentemente contenido relacionado con su trabajo como presidenta del Instituto Marca País, aunque también algo sobre su vida personal. Entre las distintas plataformas, la hija del ministro de Interior acumula casi un millón de seguidores.

Contexto de reformas

La nueva ministra sustituyó en el cargo a la cubana Leticia Gómez, quien había sido designada por Nicolás Maduro durante la reestructuración de 2024, tras las presidenciales de ese año en las que el ahora detenido mandatario se declaró ganador en medio de acusaciones de fraude electoral tanto por parte de la oposición como de la comunidad internacional.

Daniella Cabello, la hija de Diosdado Cabello que fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela. Foto: Archivo

La exministra Gómez, que es considerada cercana a los Cabello, también era un canal clave en la relación entre Venezuela y Cuba, crucial para la supervivencia del régimen de la isla, que tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero y con los nuevos bloqueos impuestos por Donald Trump se ha visto más comprometida.

Así, el nombramiento de Daniella Cabello se da exactamente un mes después de la captura de Maduro. Y en el transcurso de este tiempo, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha hecho cambios clave en el régimen, atendiendo especialmente a sus relaciones con Estados Unidos.

Por ejemplo, este fin de semana el país caribeño recibió a la misión diplomática del país norteamericano. Laura F. Dogu, la nueva enviada de Estados Unidos a Venezuela, llegó a Caracas el sábado, en un momento en que la administración Trump busca reabrir la embajada por primera vez en casi siete años.

El lunes, la mandataria venezolana sostuvo su primera reunión con la agregada estadounidense. En el encuentro, según comentó Dogu en la cuenta oficial de X de la embajada, la enviada reiteró el plan del secretario de Estado, Marco Rubio, para el país sudamericano: “Estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición”.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

También, la semana pasada se reabrió el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales estadounidenses hacia el país sudamericano. Luego de esto, la aerolínea American Airlines fue la primera en proponer al gobierno norteamericano un plan de servicio de vuelos diarios al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La Cancillería venezolana informó que también retomarán las conexiones aéreas con República Dominicana, que habían sido suspendidas tras las elecciones de julio de 2024.

El clan Cabello

Pero, al igual que su padre, la recién designada ministra de Turismo figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En noviembre de 2024, el gobierno de Joe Biden le impuso el veto junto con otros funcionarios por su presunta participación en hechos de represión en las protestas que cuestionaban los últimos resultados electorales.

Su padre también está sancionado y, en 2025, Washington ofreció 25 millones de dólares por información que llevara a su captura. Así, la designación de Daniella Cabello como jefa de cartera no es la única entre familiares del ministro de Interior venezolano y secretario general de PSUV.

El ministro de Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. Foto: Archivo Leonardo Fernandez Viloria

Además de los ya mencionados, entre los otros integrantes del clan Cabello está Marleny Contreras (56), esposa del ministro de Interior y madre de la encargada de Turismo. Ella también encabezó la cartera de Turismo. Designada por Maduro el 2015, ejerció por tres años. Asimismo, lideró el Ministerio de Obras Públicas entre 2018 y 2019. La ingeniera civil actualmente es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda.

El mayor general del Ejército de Venezuela y primo del secretario general del partido gobernante, Alexis Rodríguez Cabello, también fue nombrado por el entonces presidente Maduro como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ostenta este cargo hasta la actualidad. Entre 2019 y 2021 fue comandante general del Ejército de Venezuela.

Por último, están José David Cabello y Glenna Cabello, ambos hermanos del ministro de Interior. El primero fue designado por Hugo Chávez como director del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en 2008. La segunda, por su parte, es la cónsul de Venezuela en Bilbao desde 2023. Otra de las hermanas de Diosdado, Milagros De Jesús, se ha desempeñado tanto como asistente administrativo y como contable del Seniat.