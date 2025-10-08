SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado que “las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí”.

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

La Flotilla de la Libertad, con nueve barcos y que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra al menos tres de sus embarcaciones, cuando se encontraban a 120 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) del enclave palestino.

Los barcos ‘Gaza Sunbirds’, ‘Alaa al Najajr’ y ‘Anas al Sharif’ -que recibe el nombre del reputado periodista asesinado en agosto junto a otros cuatro compañeros de la cadena qatarí Al Yazira en un ataque de Israel- han sido atacados e interceptados “ilegalmente” por el Ejército israelí a las 4.34 horas (hora local), ha informado en un comunicado difundido en su página web.

Esta nueva flotilla ha denunciado que el secuestro de la tripulación “desarmada”, entre la que se encuentran médicos, periodistas y representantes políticos, y ha asegurado que “se desconoce el paradero” de estos y de la ayuda que transportaban las tres embarcaciones y que está valorada en más de 110.000 de dólares (94.000 euros) en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales para los hospitales de Gaza.

“Israel no tiene autoridad legal para detener a los voluntarios internacionales a bordo de estos barcos. Esta incautación viola flagrantemente el Derecho Internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exigen el libre acceso humanitario a Gaza. Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser criminalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal”, ha declarado David Heap, miembro del Comité Directivo de la Coalición Flotilla de la Libertad, en una nota en la que ha calificado la detención de los activistas como “arbitraria (e) ilegal” por lo que ha instado a su cese “inmediato”.

Además, la nueva flotilla ha indicado en su cuenta de Telegram que el ‘Conscience’, con 92 personas a bordo, está siendo “atacado por un helicóptero militar israelí”, al tiempo que los ocho veleros restantes están siendo interceptados y sus tripulantes “secuestrados”.

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado en su cuenta de la red social X de que “las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí”, ha asegurado que “todas” las personas a bordo se encuentran en “buen estado de salud” y que serán deportados “rápidamente”. En el mismo mensaje, ha señalado que “otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados”.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelFlotilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

3.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

4.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

5.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Servicios

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima
Chile

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

¿Dónde están? Casos como los de Julia Chuñil y la concejala de Villa Alegre que mantienen en vilo a familias y comunidades

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador
Tendencias

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La queja de Daniel Garnero en la UC por el Claro Arena: “Lamentablemente con los eventos que hay lo podemos usar poco”

Apoyo a federaciones no tradicionales, infraestructura y menos megaeventos: las claves del presupuesto 2026 para deporte

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump
Cultura y entretención

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo
Mundo

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Putin cifra en “cerca de 5.000 kilómetros cuadrados” los territorios de Ucrania capturados por Rusia en 2025

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?