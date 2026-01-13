SUSCRÍBETE POR $1100
    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que “se tilde de ‘terroristas’ a los manifestantes”

    “El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar”, sostuvo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

    Europa Press
    Protestas en Irán.

    Naciones Unidas ha reclamado este martes al Gobierno de Irán que ponga fin a la represión de las protestas y ha resaltado que “es inaceptable tildar a los manifestantes de ‘terroristas’ para justificar la violencia contra ellos”, después de que varias ONG hayan denunciado más de 600 muertos en las movilizaciones y disturbios de las últimas semanas.

    “El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar”, ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha pedido además a las autoridades que restauren el acceso a los servicios de Internet y telecomunicaciones y ha solicitado que haya rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos en el país centroasiático.

    “Como vimos más recientemente en 2022, amplios sectores de la población iraní han salido a las calles para reclamar cambios fundamentales en la gobernanza de su país”, ha manifestado, antes de subrayar que “de nuevo, la reacción de las autoridades es infligir una fuerza brutal para reprimir demandas de cambio que son legítimas”.

    Así, ha insistido en que “este ciclo de horrible violencia no puede continuar” y ha agregado que “el pueblo iraní y sus demandas de igualdad y justicia deben ser escuchados”. Turk ha exigido además investigaciones en línea con las normas y estándares internacionales sobre la represión y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

    “Es extremadamente preocupante ver declaraciones públicas por parte de miembros del aparato judicial indicando la posibilidad de que se use la pena de muerte contra manifestantes a través de procedimientos rápidos”, ha manifestado. “Los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Sus quejas deben ser escuchadas y abordadas, no instrumentalizadas por nadie”, ha apostillado.

    Más sobre:IránONUProtestasManifestaciones

