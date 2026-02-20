La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

Las fuerzas de seguridad del Valle del Támesis pusieron en marcha este viernes por la mañana un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y perteneciente a la Casa Real británica, un día después de que fuera detenido y puesto en libertad en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Este nuevo registro tiene lugar horas después de que Andrés de Inglaterra abandonara la comisaría de la localidad de Aylsham tras once horas de arresto, en un caso que ha desatado la polémica en Reino Unido y que no tiene precedentes, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC.

Durante la jornada del jueves, la Policía ya realizó registros en dicha mansión, situada en Berkshire, así como en Sandringham, una casa de campo perteneciente también a la familia real y que se encuentra en Norfolk.

Las investigaciones giran en torno a una supuesta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público” por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno de Reino Unido cuando trabajaba como enviado especial de comercio. Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas.

Su detención se produjo coincidiendo con su 66º cumpleaños, semanas después de que la Casa Real iniciara un proceso formal para retirar los títulos de Andrés, que ya había sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como “necesaria” a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.