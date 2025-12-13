VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    La medida fue promulgada con dos votos en contra y 25 a favor, entre los cuales también se contó el de Bélgica, país que a pesar de dar luz verde a la medida mantiene su negativa a que los fondos sean utilizados para cubrir el préstamo de reparaciones.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    Eduardo Parra - Europa Press

    Los países de la Unión Europea confirmaron este viernes el acuerdo para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros -unos US$246.000 millones- de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea.

    Esto en un paso previo para reforzar las garantías antes de recurrir a la liquidez de dichos activos para financiar el “préstamo de reparación” a Ucrania, que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

    El convenio contó el jueves con el apoyo de una “aplastante mayoría” de socios en una reunión de embajadores y hoy se confirmó al concluir el plazo del procedimiento escrito, con los respaldos suficientes para ser adoptado formalmente.

    La medida fue promulgada con 25 votos a favor y dos en contra -Hungría y Eslovaquia-, informaron a Europa Press fuentes europeas.

    Entre los votos a favor también se contó el de Bélgica, aunque el país mantiene su negativa a que estos activos sean utilizados para financiar el préstamo de reparaciones, pero en una declaración firmada junto a Malta, Bulgaria e Italia dio luz verde a esta primera medida.

    No es habitual que los votos escritos se presenten en bloque, pero con ello se quiso demostrar que Bélgica “no está sola”.

    La decisión de este viernes “no prejuzga en ninguna circunstancia la decisión sobre el posible uso de activos rusos inmovilizados que debe adoptarse a nivel de líderes”, afirma el texto al que tuvo acceso Europa Press y que deja en claro que estos países hubieran preferido que el asunto se tratara primero en la cumbre de la próxima semana.

    Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionaron a la medida en las redes sociales con declaraciones que aplauden la decisión y apuntan a la voluntad de lograr un segundo acuerdo a nivel de líderes, que permita utilizar la liquidez de estos activos para pagar el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

    “Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27”, señaló Costa en su mensaje. Por su parte, Von der Leyen afirmó que: “Estamos enviando una fuerte señal a Rusia: mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costes para Rusia seguirán aumentando”.

    Mecanismo de excepción y demanda de Rusia

    La decisión se oficializa precisamente el día en el que el Banco de Rusia demandó a la entidad depositaria belga Euroclear -que alberga cerca de 185.000 millones de euros de activos del total congelado por la UE- por las pérdidas causadas por el uso “directo o indirecto” de los fondos soberanos sin su consentimiento.

    El comisario económico Valdis Dombrovskis, por su parte, reaccionó a la demanda rusa afirmando que todas las entidades en suelo europeo están “plenamente protegidas” legalmente.

    En concreto, las capitales permiten así recurrir al artículo 122 de los Tratados de la UE para prohibir toda transferencia de los activos bloqueados en entidades europeas a Rusia mientras continúe la guerra, en base a esa cláusula excepcional que puede activarse por mayoría cualificada.

    La posibilidad de optar por este mecanismo, que no requiere unanimidad, permite a los europeos sortear la continua amenaza de veto que Hungría presenta cada vez que se debe tomar una decisión firme respecto a Ucrania.

    Lo que incluye la prórroga cada seis meses del paquete de sanciones por las que permanecen congelados los 210.000 millones de euros de activos del Banco Central Ruso alojados en entidades depositarias europeas.

    De hecho, tras la decisión de los embajadores, el gobierno de Viktor Orbán ya publicó un duro comunicado para dejar claro que se opone de plano la decisión “sin precedentes” que supone prorrogar las sanciones contra Rusia “sobre una base legal incorrecta” para lograr “eludir” la obligación de unanimidad que corresponde a este tipo de toma de decisiones.

    Budapest denunció, además, que se toma una decisión con vocación “indefinida” y pocas posibilidades de ser revertida -requeriría una mayoría cualificada de los 27 y sólo después de que cese la guerra- bajo un mecanismo que los Tratados establecen como “temporal”.

    En todo caso, con este acuerdo se da un paso más hacia la decisión de los líderes para respaldar la propuesta de la Comisión Europea de recurrir a la liquidez de los activos en cuestión -la mayoría de ellos en Euroclear, con sede en Bélgica- para cubrir un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros para las necesidades de financiación de Ucrania de los próximos dos años.

    Una ayuda que Kiev sólo tendrá que devolver si Moscú cesa la guerra y compensa al país económicamente a la altura de los daños provocados.

