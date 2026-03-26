La UE pide a Israel que apueste por la diplomacia con Irán y detenga los ataques sobre Líbano

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, que apueste por la diplomacia con Irán y que detenga los ataques sobre Líbano, en un momento en el que es necesaria, afirmó, la “máxima moderación” a medida que “la violencia persiste en Medio Oriente”.

“Israel debería detener sus operaciones militares y garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil” , dijo Costa en una publicación en redes sociales tras conversar por teléfono con Herzog, a quien le expresó la solidaridad de la Unión Europea hacia el pueblo israelí “ante los ataques diarios de Irán y Hezbolá”.

“En medio de la violencia que persiste en Medio Oriente, he hecho un llamado a la desescalada y a la máxima moderación, a la protección de los civiles y de la infraestructura civil, y al pleno respeto del Derecho Internacional por todas las partes”, manifestó el presidente del Consejo Europeo.

In my call today with President @Isaac_Herzog of Israel, I expressed the EU’s solidarity with the Israeli people in light of the daily attacks by Iran and Hezbollah. Such attacks must stop immediately.



Amid the ongoing violence in the Middle East, I called for de-escalation and… — António Costa (@eucopresident) March 26, 2026

“Solo la diplomacia puede garantizar una solución sostenible a las amenazas de Irán, incluso en lo que respecta al programa nuclear”, señaló Costa, animando también a Herzog a “aprovechar la oportunidad para entablar conversaciones directas con Líbano”, según se lee en su cuenta en X.

El abogado portugués también hizo notar la difícil situación humanitaria que experimenta la Franja de Gaza, después de que las fuerzas israelíes no dejaran de bombardear el enclave palestino desde octubre de 2023. “Debe mejorar urgentemente”, aseguró, no sin dejar de mencionar también la necesidad de desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

De la misma forma, abordó la “sumamente preocupante” situación que se vive en Cisjordania, donde a diario se registran ataques de colonos violentos sobre la población palestina. “Es urgente reducir la escalada y poner fin a la violencia, así como detener la continua expansión de los asentamientos”, expresó.