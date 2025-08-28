SUSCRÍBETE
Mundo

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Las autoridades de Gaza apuntaron que los dichos de Israel "supone un intento de engañar a la opinión pública internacional y encubrir su crimen de desplazamiento forzoso a gran escala”.

Por 
Europa Press
Foto: MSF MSF

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han acusado este jueves a Israel de “mentir” al afirmar que hay “amplias zonas” en el sur del enclave que se encuentran “vacías”, tras reclamar el desplazamiento forzoso de población desde la ciudad de Gaza hacia estas zonas del territorio costero de cara a una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad.

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, afirmó el miércoles que la “evacuación” de la ciudad de Gaza era “inevitable” y tildó de “falsos rumores” las afirmaciones sobre que “no hay “no hay espacios vacíos en el sur de la Franja de Gaza a los que los residentes puedan mudarse”. “Existen vastas zonas vacías en el sur de Gaza”, agregó.

En respuesta, la oficina de prensa de las autoridades de Gaza ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que “el Ejército de ocupación israelí está propagando mentiras y afirmaciones falsas y publicando mapas engañosos para desplazar a la fuerza a los residentes de Gaza y crear una nueva crisis humanitaria”.

“Lo que el Ejército de ocupación dice sobre la existencia de ‘vastas zonas vacías’ en el sur de la Franja de Gaza es algo falso que contradice los hechos sobre el terreno y supone un intento de engañar a la opinión pública internacional y encubrir su crimen de desplazamiento forzoso a gran escala”, ha sostenido.

Así, ha recalcado que “estas afirmaciones son parte de una campaña de propaganda destinada a quebrar la perseverancia del pueblo palestino en Gaza y el norte (de la Franja)”, antes de reseñar que las gobernaciones del sur y el centro del enclave “están totalmente saturadas, con más de 1,25 millones de desplazados que huyeron de los bombardeos y que viven en tiendas de campaña sin los equipos más básicos y sin los bienes esenciales para la vida”.

Las autoridades de Gaza han resaltado además que las zonas a las que hace referencia Israel “son terrenos limitados que no están equipados para acomodar a este masivo número de personas” y han añadido que “algunos de ellos son usados como ‘zonas tapón’ o están amenazados por bombardeos”. “La ocupación busca crear una nueva crisis humanitaria que se sume a la tragedia en marcha tras cerca de 700 días de genocidio”, ha denunciado.

En esta línea, ha puntualizado que el mapa publicado por el Ejército de Israel “es engañoso, ya que ignora la catastrófica realidad” sobre el terreno y “oculta el hecho de que cualquier nuevo movimiento de población significa más sufrimiento, la propagación de enfermedades y la expansión del hambre ante el bloqueo, la prohibición de la entrada de suministros suficientes y la falta de agua”.

Por ello, ha reiterado que el desplazamiento forzoso de población “es un crimen de guerra” y ha sostenido que el objetivo que persigue Israel es “vaciar el norte de Gaza de sus habitantes en el marco de una política de limpieza étnica”, antes de pedir a la comunidad internacional que “actúen inmediatamente para detener estos crímenes sucesivos por parte de la ocupación contra el pueblo palestino”.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha cerca de 63.000 palestinos muertos, incluidos más de 315 muertos por hambre y desnutrición, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

