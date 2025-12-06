Las autoridades de Gaza cifran en más de 360 los muertos por ataques israelíes desde el alto al fuego

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), ha informado este sábado de que más de 360 personas han muerto desde la entrada en vigor del alto al fuego tras el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

En las últimas 48 horas, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos de seis personas (una en las últimas horas, cinco entre los escombros de ataques previos) mientras que han contabilizado 15 heridos por ataques israelíes, por lo que el total de fallecidos desde el inicio del alto al fuego el pasado 11 de octubre asciende a 367, según ha detallado el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, un total de 953 palestinos han resultado heridos desde el 11 de octubre. Las autoridades gazatíes han informado además que el número de víctimas desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.354 muertos y 171.030 heridos.

Hamás ha acusado esta misma semana a Israel de “incrementar sus violaciones” del alto al fuego en Gaza, incluidos “asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”, antes de reclamar a la comunidad internacional que “adopte medidas serias” para poner fin a estas acciones.

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró las tropas de Israel “seguirán actuando con fuerza ante cualquier violación y contra la infraestructura terrorista de Hamás en Gaza hasta que vuelva el último rehén y hasta que las capacidades de Hamás sean destruidas”.