    Mundo

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    A comienzos de diciembre se instaló en la Plaza del Pesebre, en Belén, el tradicional árbol de Navidad gigante y los turistas han ido regresando de a poco.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Turistas visitan el árbol de Navidad principal en la Plaza del Pesebre de Belén, Cisjordania, el 1 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua Mamoun Wazwaz

    Dos años después de la guerra en Gaza, las celebraciones navideñas están regresando lentamente a Belén, ciudad de Cisjordania que, según la tradición, es el lugar donde nació Jesús. Aunque en el enclave se mantiene un inestable alto el fuego, los palestinos esperan que las festividades sean un paso hacia un futuro más pacífico en la región.

    A comienzos de diciembre se instaló en la Plaza del Pesebre, en Belén, el tradicional árbol de Navidad gigante, en una señal del regreso de las celebraciones, luego de haberse abstenido de hacerlo durante dos años por la guerra en Gaza.

    Las calles estaban adornadas con pancartas en árabe e inglés que citaban el libro de Isaías: “Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz”, indicó el diario The New York Times.

    El alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, dijo que el municipio decidió restaurar las luces navideñas de la ciudad después de “un largo período de oscuridad y silencio”. “Queríamos reavivar la esperanza en la gente de Belén y en todos los palestinos, y enviar esa esperanza a Gaza y al mundo”, indicó a la cadena Al Jazeera.

    La ofensiva israelí contra Gaza ha devastado el territorio de unos dos millones de palestinos. El mes pasado, la cifra de muertos reportada superó los 70.000. La guerra comenzó en octubre de 2023 tras un ataque sorpresa contra Israel por parte del grupo Hamas, que gobierna Gaza, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

    Turistas caminan alrededor del árbol de Navidad principal en la Plaza del Pesebre de Belén, Cisjordania, el 1 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua Mamoun Wazwaz

    Aunque Gaza se encuentra a unos 60 kilómetros de Belén, la guerra ha afectado dolorosamente a los palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel. Muchos tienen familiares y amigos en Gaza, y la guerra ha mermado la llegada de personas a la ciudad.

    De hecho, a comienzos de mes, la Cámara de Comercio de Belén organizó viajes en bus para palestinos de ciudades dentro de Israel para fomentar el turismo local. Rula Qabti, quien llegó de Nazaret, indicó a Al Jazeera que viajó largas distancias y cruzó varios puestos de control para unirse a la celebración. “Esperamos que pronto lleguen días mejores, para celebrar sin miedo ni barreras, y para llegar fácilmente a Belén”, añadió.

    Tanto el turismo como los peregrinos religiosos han sido durante mucho tiempo un motor económico fundamental para Belén. Alrededor del 80% de los residentes de esta ciudad de mayoría musulmana viven de ello, según el gobierno local.

    Esos ingresos se extienden a comunidades de toda Cisjordania, un territorio marcado desde hace tiempo por la precariedad económica. “Cuando tenemos 10.000 visitantes y peregrinos durmiendo en Belén, significa que el carnicero está trabajando, el supermercado está trabajando y todos están trabajando”, indicó a The Associated Press el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati. “Hay un efecto dominó”, señaló.

    El diario The Times of Israel señaló que en los últimos meses los peregrinos cristianos, sobre todo procedentes de Asia, Sudamérica y Europa del Este, han ido regresando poco a poco.

    Fabien Safar, guía y director de Terra Dei, que organiza peregrinaciones a Tierra Santa, indicó al periódico que algunos grupos pequeños vendrán para Navidad este año y que ya vio algunas reservas para 2026.

    Un árbol de Navidad se enciende en la Plaza del Pesebre de Belén, al sur de Cisjordania, el 6 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua Mamoun Wazwaz

    Safar esperaba una recuperación real en 2027, pero “esto depende obviamente de cómo evolucione la situación” en Gaza y Líbano.

    Los dos últimos años han sido “como un infierno”, dijo a la agencia Reuters un comerciante de recuerdos de Belén, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias por parte de las fuerzas israelíes.

    “Estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante”, indicó, y describió el empeoramiento de la situación económica y el endurecimiento de las restricciones israelíes al movimiento de los palestinos en Cisjordania.

    Israel ha erigido nuevos puestos de control militares en todo el territorio durante los últimos dos años y algunas comunidades palestinas han sido de hecho aisladas con puertas y controles de carreteras.

    Además, decenas de miles de palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares por las fuerzas israelíes que lanzan ataques contra las ciudades del norte de Cisjordania desde principios de año.

    Al mismo tiempo, los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania han alcanzado los niveles más altos desde que la oficina humanitaria de la ONU comenzó a recopilar datos en 2006, alcanzando su punto máximo en los últimos meses.

    Por ejemplo, en la zona de Belén, hogar de una de las mayores comunidades cristianas palestinas, al menos 59 residentes resultaron heridos en ataques de colonos desde principios de año hasta noviembre, según datos de la ONU, una cifra más alta que la de todo 2024.

    Una persona camina en la Iglesia de la Natividad antes de la llegada del Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, a Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Mohamad Torokman

    El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo gobierno está dominado por defensores de extrema derecha del movimiento de colonos, ha dicho que los perpetradores son “un puñado de extremistas”.

    En términos económicos, la tasa de desempleo en Belén se disparó del 14% al 65%, según el alcalde. La pobreza también aumentó y unas 4.000 personas se marcharon en busca de trabajo.

    Un informe de las Naciones Unidas del mes pasado dijo que Cisjordania está atravesando la recesión económica más severa de su historia, citando las actuales operaciones militares israelíes.

    Ahora los habitantes de Belén buscan regresar. “La decisión que tomamos fue reavivar el espíritu navideño y la esperanza”, dijo a AP el alcalde. “Creo que esto envía un gran mensaje al mundo entero: los palestinos amamos la vida y anhelamos una solución pacífica”.

    “Las celebraciones de este año son diferentes a todas las anteriores”, comentó a Al Jazeera el reverendo Munther Isaac, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Navidad.

    “Belén está bellamente decorado y el árbol está iluminado, pero hay un profundo dolor dentro de cada palestino”, agregó.

